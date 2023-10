Après HyperOS, la prochaine étape de Xiaomi est de créer son propre processeur. Il recherche déjà des ingénieurs pour le concevoir

Xiaomi prévoit de lancer son propre processeur pour mobiles l’année prochaine.

Il est prévu que le Xiaomi 13T Pro soit l’un des premiers téléphones à recevoir la mise à jour vers HyperOS

Le passage de MIUI à HyperOS est l’une des avancées les plus importantes de l’histoire de l’entreprise pékinoise, et une fois que le nouveau système d’exploitation sera déployé à l’échelle mondiale, nous assisterons probablement à un tournant dans le développement de la marque. Cependant, ce ne sera pas le seul changement majeur que nous allons observer.

Depuis un certain temps déjà, nous savons que Xiaomi travaille sur le développement de ses propres processeurs, afin de ne plus dépendre autant de sociétés tierces telles que Qualcomm ou MediaTek. Maintenant, de nouvelles informations suggèrent que Xiaomi pourrait avoir son premier processeur prêt plus tôt que nous ne l’imaginions.

Xiaomi renforce son équipe axée sur la conception de processeurs

Les indices ont été recueillis par le portail de nouvelles financières chinois Sina. Il fait écho à plusieurs offres d’emploi publiées par l’entreprise pékinoise, qui font référence à différents postes liés au développement de SoC (System on Chip). Parmi eux, il y a des postes d’ingénieur de vérification de SoC axés sur les interfaces à haute vitesse, des ingénieurs de conception de SoC, et plus encore.

Il semble donc évident que Xiaomi a décidé de renforcer son équipe chargée de la conception de microprocesseurs pour mobiles. La même équipe qui, il y a cinq ans, s’est chargée de développer le processeur Pinecone Surge S1 qui animait le Xiaomi 5c, le premier et unique smartphone de la marque à disposer d’un processeur développé en interne.

La création d’un SoC propre permettrait à Xiaomi d’avoir un contrôle encore plus important sur le matériel de ses appareils en réduisant sa dépendance envers les sociétés tierces. À cela s’ajoute le contrôle accru sur le logiciel que l’entreprise aura maintenant qu’elle dispose d’ un système d’exploitation propre, HyperOS.

Cependant, il n’est pas encore clair quand le nouveau processeur développé par Xiaomi sera lancé. Certains rumeurs suggèrent que sa présentation pourrait avoir lieu au cours de l’année 2024, mais l’entreprise n’a pas fait de commentaire à ce sujet.