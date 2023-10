Eh bien oui, Huawei renaît bel et bien de la main de HarmonyOS : plus de 100 millions de dispositifs actifs en 3 mois

HarmonyOS devient la troisième plate-forme de l’industrie, même sans les services Google sur les marchés internationaux, ce qui l’empêche de décoller avec plus de force.

HarmonyOS est désormais disponible dans sa quatrième itération et donne vie à tous les appareils Huawei de tous types.

Nous l’avions déjà mentionné il y a quelques semaines, Huawei est en train de renaître avec HarmonyOS comme protagoniste, et il est véridique que le fabricant chinois vient de confirmer les bonnes nouvelles sur le réseau social Weibo, en célébrant que plus de 100 millions d’appareils ont été activés avec HarmonyOS 4 au niveau mondial au cours des 3 derniers mois.

Et cela malgré le fait qu’il s’agisse d’une version dérivée du projet open source Android qui n’a pas accès aux services de Google, car toutes les prohibitions d’accès à la technologie internationale imposées il y a déjà quelques années par le gouvernement des États-Unis à un fabricant qui était alors en lice pour la première place de l’industrie du mobile sont toujours en vigueur.

Huawei célèbre sur les réseaux sociaux le fait que HarmonyOS 4 est déjà actif sur plus de 100 millions d’appareils, un jalon important qu’ils ont atteint en seulement 87 jours.

Il ne l’obtiendra pas maintenant, cette première place, pour des raisons évidentes et parce que son expansion sur les marchés internationaux est très limitée, faute de disposer des applications et des services que la plupart des utilisateurs nécessitent, bien qu’il soit intéressant de voir comment HarmonyOS se développe aux côtés des deux plateformes géantes (iOS et Android) qui ont évincé toute forme de concurrence telles que Cyanogen OS, Firefox OS, Sailfish OS, Fire OS, etc…

Nous savons donc maintenant que le micrologiciel développé par Huawei de manière unifiée pour tous ses dispositifs est déjà la troisième plate-forme du marché technologique dans le monde entier, avec plus de 600 millions d’utilisateurs et avec 100 millions d’appareils activés et mis à jour vers la dernière version en un temps record de seulement 87 jours.

En effet, HarmonyOS est seulement un ‘fork’ créé sur la base du projet open source Android et non un système d’exploitation propre à Huawei, bien que son principal point différenciateur soit que le fabricant chinois l’utilise de manière unifiée pour tous types de dispositifs différents, et pas seulement pour les téléphones mobiles.

Les chiffres de HarmonyOS 4 sont remarquables, et en tenant compte du fait qu’en pratique, ils sont utilisables à 100% en Chine, avec tous les services requis (les programmes de Google y étaient déjà limités), l’activation de 1,1 million d’appareils chaque jour avec la dernière version du micrologiciel est assez impressionnante.

Pour le moment, nous savons que Huawei a publié HarmonyOS 4 pour pas moins de 69 dispositifs différents de son catalogue, et le processus de mise à jour n’est pas encore terminé, alors il semble évident que le géant de Shenzhen veut assurer le support de son système d’exploitation pour convaincre de plus en plus d’utilisateurs.