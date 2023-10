Imbattable en qualité-prix : ce mobile haut de gamme à moins de 500 euros est un choix parfait

Vous économisez plus de 150 euros sur un smartphone avec 12 Go de RAM, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et d’autres caractéristiques propres à des téléphones beaucoup plus chers.

Rendimiento de gama alta en un móvil que baja notablemente de los 500 euros // Imagen: Urban Techno.

POCO est l’une des meilleures marques en lesquelles vous pouvez avoir confiance si vous voulez acheter un smartphone haut de gamme pas cher. En réalité, le meilleur modèle dans cette catégorie actuellement est le POCO F5 Pro. Nous l’aimons pour sa puissance, son écran AMOLED et sa gigantesque batterie, en plus de son prix imbattable par rapport à ses concurrents. Et vous pouvez acheter ce POCO F5 Pro pour seulement 473 euros sur AliExpress Store, ce qui représente une économie brutale de plus de 150 euros.

Vous n’avez rien de spécial à faire pour obtenir ce smartphone haut de gamme économique pour seulement 473 euros. Il s’agit de la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui a un prix de vente recommandé de 629,99 euros. Comme vous pouvez le voir, la baisse de prix est énorme. Si vous préférez dépenser un peu plus et obtenir le modèle avec 512 Go de mémoire, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 519 euros. Les deux versions sont un peu plus chères sur la boutique officielle de Xiaomi.

Avec le POCO F5 Pro, vous êtes assuré d’une expérience haut de gamme à un prix plus proche de la gamme moyenne. Accéder aux réseaux sociaux, jouer, éditer des vidéos, regarder une série… Il n’y a rien que vous ne puissiez pas faire avec ce smartphone avec une réduction de plus de 150 euros.

POCO F5 Pro

POCO F5 Pro, une bête pour 150 euros de moins

Pour un smartphone de moins de 500 euros, le composant le plus différenciateur de ce POCO F5 Pro est le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit de l’un des chips les plus puissants du marché, avec suffisamment de puissance pour effectuer toutes les activités en toute fluidité. Si l’on prend en compte qu’il est accompagné de 12 Go de RAM, on confirme que les performances du smartphone seront idéales dans toutes les circonstances.

Tout ce que vous faites avec le POCO F5 Pro s’affiche sur un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Les images sont de très bonne qualité, notamment en raison de leur netteté extrême. De plus, elles sont accompagnées de haut-parleurs stéréo qui offrent une qualité sonore remarquable. C’est donc aussi un bon téléphone pour regarder une série ou écouter de la musique.

Avec le POCO F5 Pro, vous arriverez facilement à la fin de la journée, car il est équipé d’une énorme batterie de 5160 mAh. Cela permet environ 6 heures d’écran allumé, ce qui vous offre une journée complète d’autonomie dans la plupart des cas. Le meilleur, c’est qu’il prend en charge la charge rapide de 67W, vous n’aurez donc à attendre moins d’une heure pour qu’il atteigne 100% de charge. De plus, il prend également en charge la charge sans fil de 30W.

Le POCO F5 Pro est équipé de 3 caméras à l’arrière, avec notamment un capteur principal de 64 mégapixels. Celui-ci donne des résultats satisfaisants dans toutes les situations, de jour comme de nuit. En ce qui concerne la caméra frontale, elle a une résolution de 16 mégapixels et offre également des selfies de qualité en termes de détails et d’interprétation des couleurs. Au fait, ce smartphone peut enregistrer des vidéos en 4K.

POCO F5 Pro

Comme tout bon smartphone haut de gamme, ce POCO F5 Pro intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il est livré avec MIUI 14 basé sur Android 13, avec plusieurs mises à jour garanties à l’avenir. De plus, il dispose de la connectivité 5G et d’un design très réussi.

Toutes ces données nous confirment que le POCO F5 Pro est un téléphone très équilibré offrant une bonne expérience dans différentes utilisations que nous pouvons lui donner. Profitez-en et obtenez-le pour seulement 473 euros sur AliExpress Store, c’est le meilleur choix pour profiter du haut de gamme pour moins de 500 euros. De plus, étant donné qu’il s’agit d’AliExpress Store, la livraison est gratuite et ne prend que quelques jours.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.