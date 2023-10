5 écouteurs Bluetooth bons, beaux et pas cher que vous pouvez acheter dès maintenant

De 3 à 70 euros.

Ils coûtaient 149 euros à l’époque, aujourd’hui ils ne sont qu’à 70 : attention à la baisse de prix des OnePlus Buds Pro

Celui qui n’a pas de bons écouteurs Bluetooth, c’est parce qu’il ne veut pas. De nos jours, il existe sur le marché des écouteurs pour tous les goûts et tous les budgets, et la preuve en est l’énorme offre de modèles que nous pouvons trouver sur AliExpress : nous partons d’un euro et à partir de là… le ciel est la limite.

Pour vous faciliter un peu les choses, nous vous proposons aujourd’hui une petite sélection d’écouteurs sans fil, disponibles à partir de près de 4 euros jusqu’à 70 euros. Vous choisissez combien vous voulez dépenser, bien que tous bénéficient d’une remise qui rendra votre achat intéressant.

Vous pouvez bénéficier de la remise de bienvenue d’AliExpress sur quatre des cinq modèles pour réduire encore davantage leur prix (il suffit de vous inscrire avec un nouveau compte). Notez également que les modèles de OnePlus et de Xiaomi font partie d’AliExpress Store, donc dans leur cas, ils vous arriveront beaucoup plus tôt, un plus à prendre en compte si vous êtes pressé de recevoir votre achat.

5 bonnes affaires sur des écouteurs sans fil sur AliExpress

realme Buds Air 3 Neo

OnePlus Nord Buds 2. Si vous recherchez une option avec une annulation active du bruit à bon prix, ce modèle OnePlus ne vous décevra pas : appliquez la remise de bienvenue et ils vous reviendront à seulement 39 euros. Jetez un œil à toutes ses spécifications car il s’agit de l’un des modèles les plus complets de cette liste.

OnePlus Nord Buds 2

Lenovo LP40. Vous recherchez des écouteurs au prix le plus bas possible ? Alors vous ne trouverez rien de mieux que ces Lenovo LP40. Tout comme dans le cas précédent, si vous profitez de la remise de bienvenue d’AliExpress, vous paierez moins de 4 euros. Bien sûr, nous ne vous dirons pas qu’ils sont merveilleux, mais pour 3,24 euros, c’est une bonne affaire, surtout si vous voulez une option simple et abordable.

Lenovo LP40

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Ces best-sellers de Xiaomi bénéficient d’une réduction de 50 %, ce qui en réalité une occasion en or d’obtenir des écouteurs TWS de gamme moyenne-élevée à un prix plus qu’intéressant. Ils sont dotés de la CNA, d’une connexion sans fil, d’une connexion multi-appareils, de commandes tactiles, d’une IA, d’une charge rapide et d’une autonomie allant jusqu’à 28 heures avec l’étui.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

OnePlus Buds Pro. Nous gardons pour la fin ce modèle premium de OnePlus. Bien qu’ils aient déjà quelques années, ils valent toujours la peine car ils vous permettront de tester le son de la gamme supérieure à un prix ridicule : seulement 70 euros. De plus, ils sont livrés avec de nombreux extras intéressants tels que la résistance à l’eau IP55, une annulation du bruit active et adaptable, une autonomie allant jusqu’à 38 heures et une charge ultrarapide (10 minutes de charge équivalent à 10 heures de lecture).

OnePlus Buds Pro

