La première image officielle d’une Blanche-Neige qui part en 2025

Plus proche de l’original que ce qui était initialement prévu.

Gal Gadot et Rachel Zegler

Le remake en action réelle de Blanche-Neige a fait l’objet dedeux nouvelles, une bonne et une mauvaise et depuis le début, tout ce qui entoure cette nouvelle réinterprétation du classique de 1937 de Disney a été entouré de polémique, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.

Commençons par le bon, car le nouveau film live-action de Disney vient de dévoiler sa première image officielle dans laquelle nous pouvons voir Rachel Zegler vêtue de la robe jaune et bleue typique qui a accompagné l’image de Blanche-Neige pendant tant d’années, entourée également des sept nains classiques recréés maintenant en CGI. Et pourquoi classiques ? Parce qu’il y a quelques mois, une prétendue image du tournage est apparue avec ceux qui seraient les compagnons de cette princesse Disney, et ils ne ressemblaient en rien à ceux du film de 1937. Ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela a provoqué la colère de nombreux fans.

Disney, que ce soit parce que c’était leur plan initial ou parce qu’ils voulaient éviter encore plus de critiques lors d’un tournage qui a déjà suscité la controverse avec le choix de l’actrice principale, suivi des paroles de Peter Dinklage, connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, a voulu ainsi mettre fin à toute ou presque toute la controverse, du moins à cet égard.

Pas d’hi-ho, hi-ho jusqu’en 2025

Passons maintenant à la mauvaise nouvelle. Blanche-Neige a changé sa date de sortie du 22 mars 2024 au 21 mars 2025 et, tout comme cela s’est produit avec le retard d’Elio, les grèves qui touchent Hollywood en ont été en partie responsables, mais certainement pas entièrement.

Il faudra attendre, juste pour voir Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine, qui chantera et dansera également pour l’occasion aux son des nouvelles chansons écrites par Benj Pasek et Justin Paul (La La Land et The Greatest Showman) dans une autre licence artistique.