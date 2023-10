L’un des Xiaomi les plus vendus sur Amazon a tout ce dont vous avez besoin et une réduction de 113 euros

Ce smartphone est un véritable tueur de haut de gamme, un téléphone complet et vous ne manquerez de rien. Il est en baisse de prix sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée.

Le POCO X5 Pro 5G atteint l’un des prix les plus bas sur Amazon, vous avez une excellente opportunité devant vous. Vous pouvez emporter à la maison un smartphone complet et très solide avec une remise de 113 euros. Nous ne parlons pas du modèle de base, mais de la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous ne manquerez de rien.

Nous parlons d’un appareil qui a vu le jour il y a peu de temps pour près de 400 euros, cette offre n’est pas anodine. Il convient également de noter qu’il a également baissé de prix dans la boutique officielle de Xiaomi, mais ses 329,99 euros ne sont pas aussi intéressants. Le meilleur prix pour le moment est sur Amazon, ne laissez pas passer l’une des meilleures affaires du moment.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 67W

NFC, prise casque et 5G

À l’avant de notre protagoniste, un écran AMOLED vibrant qui vous accrochera dès le premier instant. Profitez de vos séries et films préférés sur un écran de 6,67 pouces, en résolution Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous vous laisserez porter comme jamais auparavant, je vous le garantis.

Sous son châssis se trouve un processeur avec lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 778G, une puce que nous avons eu l’occasion de tester à plusieurs reprises et qui fera fonctionner en douceur vos applications et jeux préférés. N’oublions pas ses 8 Go de RAM, un chiffre plus qu’intéressant qui vous permettra de travailler avec plusieurs applications simultanément sans perdre de vitesse.

À l’arrière, quant à lui, se trouvent 3 caméras avec lesquelles vous révélerez le photographe qui sommeille en vous : nous avons un capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro pour vous rapprocher au maximum des sujets les plus petits et les plus compliqués. Comme vous pouvez le voir, l’équilibre est l’une des plus grandes vertus de ce POCO.

Vous ne manquerez de rien avec le téléphone Xiaomi, à son prix, c’est l’une des options les plus complètes et solides que vous trouverez. Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone à 1 000 euros, ni même à 500 euros. Avec le POCO X5 Pro, vous profiterez d’une expérience utilisateur agréable pendant longtemps.

