Windows 11 met fin définitivement à WinRAR : la prise en charge native des fichiers RAR et 7-ZIP est officielle

Windows 11 tue définitivement WinRAR : le système est désormais compatible avec les fichiers .RAR et 7-ZIP

WinRAR a ses jours comptés : Windows 11 annonce la compatibilité avec les fichiers .RAR et .7-ZIP.

Microsoft a annoncé que Windows 11 ne dépendra plus de programmes tiers pour travailler avec certains formats de fichier. Dans sa dernière mise à jour, la société a intégré nativement la compatibilité avec 11 nouveaux formats, dont .RAR et .7-ZIP. Cela signifie que les utilisateurs n’auront plus besoin de télécharger des applications comme WinRAR pour travailler avec ces formats.

Bien que cette mise à jour puisse être considérée comme un changement mineur, elle aura un impact direct sur l’expérience utilisateur en nous libérant complètement de la nécessité de recourir à des solutions externes.

Windows 11 met fin à la dépendance à WinRAR

Alors que les utilisateurs de Windows avaient l’habitude de devoir utiliser des programmes tiers pour travailler avec certaines extensions, il était surprenant que Windows n’intègre toujours pas de compatibilité native avec certaines d’entre elles, notamment avec des formats tels que .RAR ou 7-ZIP.

La nouvelle mise à jour offrira également une expérience améliorée par rapport aux applications tierces avec lesquelles nous avions l’habitude de travailler jusqu’à présent. Pour l’instant, Microsoft n’a pas précisé quelles seront ces améliorations.

Il est important de savoir que bien que nous puissions ouvrir des fichiers .RAR et .7-ZIP de manière native, nous ne pourrons pas y accéder s’ils sont protégés par un mot de passe sans utiliser des programmes comme WinRAR. Nous serons donc toujours obligés de télécharger des applications externes si nous souhaitons effectuer cette action.

Depuis 1998, les utilisateurs de Microsoft peuvent travailler avec des fichiers ZIP sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit de supplémentaire. Cependant, le problème se posait lorsque nous voulions interagir avec d’autres types de formats qui sont devenus courants pour certains profils au fil du temps.

