Prochain modèle de brosse à dents électrique 2-en-1 avec fil dentaire SOOCAS Neos maintenant à seulement 127,49 $.

Prendre soin de votre hygiène bucco-dentaire est très important et les brosses à dents électriques facilitent cette tâche. Mais les meilleurs résultats peuvent être obtenus en les associant à un hydropulseur. Alors, pourquoi ne pas combiner ces deux fonctionnalités en un seul appareil ? Le SOOCAS Neos est exactement cela et il offre à la fois un brossage et un nettoyage en profondeur. Cette brosse à dents électrique 2-en-1 de dernière génération est vraiment révolutionnaire et vous pouvez maintenant l’obtenir à un prix encore plus bas grâce à la promotion actuelle sur Amazon. Il serait dommage de la rater…

Outil polyvalent pour nettoyer vos dents

Le SOOCAS Neos vise vraiment à offrir un nettoyage plus approfondi que les brosses à dents électriques ordinaires. Pour cela, il utilise la toute dernière structure TriSync avec les technologies FlowPulse Pump, MagVortex et CompClean Brush. Grâce à tout cela, il peut éliminer jusqu’à 40 fois plus de plaque, nettoyer 10 fois plus d’espaces entre les dents et blanchir deux fois plus que les brosses à dents manuelles. Et comment cela fonctionne-t-il ?

La pompe FlowPulse applique une pression sur l’eau pour former des jets d’eau pulsés à travers le MagVortex pour le nettoyage interdentaire. Le MagVortex produit l’énergie nécessaire par des vibrations pour nettoyer les dents, tandis que la tête de la brosse à dents combine le jet d’eau pulsé avec les vibrations du moteur pour un nettoyage efficace dans toutes les directions. Le nouveau design canalisé sur la brosse à dents permet de combiner le flux d’eau avec les poils pour un nettoyage efficace. Les trois compartiments fonctionnent ensemble de manière cohérente pour une synergie accrue.

Conçu pour tous vos besoins dentaires

Vous pouvez choisir parmi 2 modes (Nettoyage en profondeur et Nettoyage rapide) et 3 niveaux d’intensité pour personnaliser le brossage selon vos besoins exacts. Les poils arrondis à double couche en diamant de Dupont sont également mieux préparés pour une couverture optimale grâce à la disposition en forme de « W » et à la conception de partition. Vous les verrez également changer de couleur au fil du temps pour vous rappeler de les remplacer.

Le nettoyage interdentaire est encore meilleur grâce à la technologie AquaJet. La méthode de nettoyage pulsé, développée de manière indépendante, est capable de générer une puissance explosive pour éliminer plus efficacement les résidus alimentaires par rapport à la méthode traditionnelle de nettoyage interdentaire. De plus, la méthode pulsée est moins irritante et permet de cibler précisément les zones difficiles d’accès. De plus, grâce au flux d’eau pulsé, il est possible de nettoyer pendant 40 secondes avec seulement 3 onces de capacité. Et avec le réservoir d’eau intégré, cela est assez simple à réaliser.

Sans fil, sans fil et bien plus encore

Le SOOCAS Neos est également équipé d’une batterie intégrée de 2600 mAh qui dure environ 30 jours avec une seule charge. Et vous pouvez facilement le recharger grâce à la base de recharge sans fil. Il est également imperméable avec une cote IPX8. Il y a également de nombreuses autres fonctionnalités pratiques, notamment le suivi de mémoire pour l’intensité, les rappels intelligents pour le brossage des différentes zones, et bien plus encore.

Et maintenant, vous pouvez obtenir le SOOCAS Neos à un prix encore plus bas qu’avant. En effet, l’offre promotionnelle d’Amazon fera passer le prix de 169,99 $ à seulement 127,49 $. Elle devrait être valable du 30 octobre au 5 novembre, alors assurez-vous de la consulter et de l’obtenir.

À propos de SOOCAS

Fondée en 2015 dans le but de créer une large gamme de produits de soins personnels pour les personnes. Slogan principal « Pure, Smart, Elegant ». Au fil des années, SOOCAS a lancé plusieurs gammes de produits tels que des brosses à dents électriques, des hydropulseurs, des rasoirs et des sèche-cheveux. De plus, SOOCAS propose des produits complémentaires tels que du dentifrice, un bain de bouche et de l’huile essentielle pour les cheveux. Grâce à l’idéologie « juste une étape de plus dans les soins personnels », SOOCAS s’est appuyé sur des indications prédictives du marché combinées à une technologie innovante et à des designs minutieux pour présenter des produits esthétiquement plaisants et performants. Certains des objectifs que SOOCAS s’efforce de réaliser sont de répondre aux besoins des personnes en matière d’une routine de soins personnels simplifiée et plus agréable. Avec ces objectifs, SOOCAS souhaite encourager les personnes à gagner en confiance tout en menant une vie plus simple.