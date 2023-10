Les réalisateurs de Loki tenteront de réparer le désordre de Daredevil: Born Again

Nouveau départ.

Daredevil: Born Again semble enfin avoir trouvé son chemin après que Marvel Studios ait décidé d’abandonner tout ce qu’ils avaient avancé depuis mars 2022, lorsque son développement a commencé, jusqu’au début de la grève des scénaristes en mai de cette année. Ou en d’autres termes : plus d’un an perdu; nouveau départ.

Born Again, dont le tournage a commencé en mars 2023, ne semblait pas rendre justice au personnage, surtout à celui que beaucoup d’entre nous se souviennent et adorent dans les bandes dessinées, car le film de Ben Affleck en 2003 laissait beaucoup à désirer, une perception du personnage que la série originale de Netflix a réparée, mettant en avant sa bonne réalisation et notamment des performances vraiment remarquables comme celle de Charlie Cox, qui reprend son rôle en tant que justicier aveugle.

Il semblait même qu’avec un tiers de cette nouvelle saison déjà tourné, il y a moins d’un mois nous avons appris que les scénaristes et réalisateurs de la série avaient été licenciés au profit d’un « reboot créatif », comme le qualifie Marvel Studios. Nous savons déjà qui sera responsable de ce redémarrage, et ils ont les capacités nécessaires.

Loki, The Punisher et Moon Knight à la rescousse

D’après The Hollywood Reporter, parmi les changements apportés figure l’arrivée de Dario Scardapane, qui a précédemment travaillé en tant que producteur exécutif sur le spin-off de Daredevil de Netflix, The Punisher, et qui assumera maintenant le rôle de showrunner. Justin Benson et Aaron Morehead, un duo reconnu pour leur travail sur les séries Loki et Moon Knight, ainsi que des films d’horreur inquiétants comme The Endless et Something in the Dirt, ont également été affectés à de nouvelles responsabilités de réalisation.

La série Daredevil: Born Again sur Disney+ promet une approche plus sombre et urbaine, et les changements devraient améliorer la perception de la série par rapport à la production originale. Avec Dario Scardapane en tant que showrunner et le duo de réalisateurs Justin Benson et Aaron Morehead, Marvel s’engage à revitaliser cette adaptation du personnage de Daredevil, joué par Charlie Cox. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée, nous espérons que cette fois-ci elle répondra aux attentes de Kevin Feige et des fans.