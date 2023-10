La meilleure qualité sonore pour 100 euros de moins : ces écouteurs Samsung sont l’achat le plus intelligent

Offrant une excellente qualité audio, une suppression précise du bruit et une autonomie allant jusqu’à 29 heures, ainsi qu’une réduction de 100 euros.

La conception de ces Galaxy Buds est l’une de leurs clés, car ils sont très confortables à utiliser // Image: Urban Techno.

Les écouteurs sans fil sont désormais un accessoire indispensable à utiliser avec votre téléphone, votre ordinateur ou votre smart TV. Si vous souhaitez des écouteurs qui sonnent très bien, mais qui ne sont pas excessivement chers, les Samsung Galaxy Buds2 Pro sont l’achat le plus intelligent du moment. Ils ont un prix de vente recommandé de 240 euros, mais vous pouvez les acheter pour seulement 133 euros sur Amazon dans le magnifique modèle violet.

Cette offre est une occasion à ne pas manquer, car vous obtenez les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung pour 100 euros de moins. En réalité, les économies dépassent légèrement cette barrière des 100 euros. Il n’y a aucun autre store où vous les trouverez aussi pas cher, car chez PcComponentes, chez MediaMarkt et chez Ebay, ils sont à 179 euros. Ils sont encore plus chers dans la boutique officielle de Samsung, où ils sont au prix de 189 euros.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro offrent une bien meilleure qualité que les autres écouteurs qui se situent autour de 130-140 euros. Ils ont une conception très confortable, un excellente qualité sonore et une annulation active du bruit qui vous isole de tout ce qui vous entoure. De plus, ils ont une autonomie extrêmement longue, allant jusqu’à 29 heures, vous pourrez donc les utiliser pendant plusieurs jours avant de devoir les recharger. Si l’on ajoute les 100 euros de réduction, ils se confirment comme un excellent choix.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Les meilleurs écouteurs Samsung pour 100 euros de moins

Le point le plus différenciant est le son, car ce sont des écouteurs qui offrent une excellente qualité sonore. Chaque écouteur est équipé d’un pilote de 10 millimètres et d’un tweeter de 5,3 millimètres, deux composants qui font une excellente équipe pour offrir un audio clair et avec des fréquences très soignées. Si vous utilisez ces Galaxy Buds 2 Pro avec des téléphones Samsung, vous pourrez également profiter de l’audio Hi-Fi 24 bits et de l’audio 360 avec Direct Multi-Channel.

L’expérience d’écoute de musique, de jeux vidéo, de films ou de podcasts est encore meilleure lorsque la suppression active du bruit est activée. Cette technologie fait disparaître tous les bruits qui vous entourent, vous permettant de profiter de l’audio sans être dérangé. Lorsque vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, vous pouvez utiliser le mode de son ambiophonique.

Dans l’expérience avec ces Samsung Galaxy Buds 2 Pro, leur conception est également essentielle. Ce sont des écouteurs compacts, qui s’ajustent parfaitement à l’oreille, en plus d’être très légers. Cela vous permet de les utiliser pendant des heures et des heures sans gêne. De plus, l’étui dans lequel ils sont rangés est également compact, ils rentrent parfaitement dans la poche.

Vous pourrez également les utiliser pendant des heures et des heures grâce à l’autonomie prolongée qu’ils offrent. Elle est de 5 heures d’affilée avec la suppression du bruit, 18 heures avec l’aide de l’étui. En revanche, si vous préférez ne pas utiliser la suppression, l’autonomie s’étend jusqu’à 8 heures d’affilée et jusqu’à 29 heures avec les charges supplémentaires de l’étui. En résumé, vous pourrez les utiliser pendant plusieurs jours sans avoir à recharger le boîtier.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Un autre aspect distinctif des Samsung Galaxy Buds2 Pro est qu’ils peuvent se connecter à 2 appareils simultanément. Grâce à cette option, vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur tout en répondant à des appels téléphoniques sur votre téléphone portable, le tout à partir des mêmes écouteurs. Ils se distinguent également par la précision de leurs commandes tactiles, leur résistance aux éclaboussures d’eau et leur compatibilité avec l’application Galaxy Wearable, où vous pouvez personnaliser leur fonctionnement.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro offrent une qualité qui les place parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché et vous pouvez maintenant économiser plus de 100 euros sur leur achat. Ils sont disponibles à partir de 133 euros sur Amazon, un prix imbattable par rapport aux autres stores.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.