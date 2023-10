Reviens la grande promotion de Xbox Game Pass : 1 euro pour 14 jours de plaisir et une grande quantité de jeux.

Après avoir été retirée juste avant la sortie de Starfield, Microsoft relance sa célèbre promotion de 14 jours d’abonnement Xbox Game Pass pour seulement 1 euro.

Reviens l’offre de 1 euro pour 14 jours d’abonnement Xbox Game Pass

Comme nous vous l’avions déjà informé à l’époque, Microsoft avait décidé de retirer sa promotion acclamée pour profiter pendant une période limitée du Xbox Game Pass juste avant le lancement de Starfield, un titre qui a propulsé Xbox à des chiffres records au cours du dernier trimestre. Maintenant, de manière totalement inattendue et sans fanfare, Redmond a réactivé son offre phare, celle pour laquelle nous pouvons payer 1 euro pour profiter de 14 jours de Game Pass et de tous les jeux que nous pouvons essayer pendant cette période.

Il est vrai que il y a quelques mois, l’offre était de 1 euro pour un mois d’abonnement Xbox Game Pass, mais cela appartient désormais au passé et il n’y a plus que 2 semaines de plaisir. Cependant, cela pourrait avoir un grand effet sur les abonnements plus longs à l’avenir, car de nombreux utilisateurs pourraient être séduits par tout ce que le service de Microsoft propose et opter pour un abonnement plus long pour terminer ces jeux auxquels ils ont commencé à jouer et découvrir de nombreux autres. Quoi qu’il en soit, vous pouvez désormais vous abonner pendant 14 jours et pour seulement 1 euro au populaire service de Redmond.

14 jours d’abonnement Xbox Game Pass pour 1 euro

Voici comment accéder à l’offre populaire de 14 jours d’abonnement Xbox Game Pass pour 1 euro

Si vous n’êtes pas utilisateur du Xbox Game Pass, vous pouvez maintenant accéder au site officiel et procéder au paiement. Il convient de mentionner que vous pouvez vous abonner avec cette grande promotion également à leur niveau Ultimate, qui vous donnera accès au Xbox Game Pass pour consoles et PC, en plus de profiter du jeu en streaming sur la plateforme et de nombreux autres avantages offerts par ce niveau d’abonnement. Évidemment, tant pour le Xbox Game Pass standard que pour l’Ultimate, la promotion est la même, c’est-à-dire 1 euro pour 14 jours de plaisir.

Si vous profitez de cette offre populaire, vous pouvez désormais profiter des derniers ajouts importants qui sont arrivés sur le Xbox Game Pass ce mois-ci, tels que le cas du Dead Space Remake, par exemple, qui est l’un des meilleurs jeux sortis en 2023. De plus, vous avez de nombreux jeux que vous pouvez essayer pendant les 14 jours de la promotion mentionnée.

Il est toujours bon de mentionner qu’il est très probable que cette grande promotion soit retirée à nouveau à un moment donné, mais en attendant, vous pouvez en profiter et obtenir 14 jours d’abonnement Xbox Game Pass en échange de 1 euro, afin de pouvoir profiter d’une grande quantité de titres, à la fois exclusifs de Xbox et autres jeux tiers disponibles sur la plateforme de Microsoft.