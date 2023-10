Les experts savent combien votre salon doit mesurer pour monter le mini écran LED de 85 pouces de Xiaomi sans risquer de vous rendre aveugle.

Caballo grande, ande o no ande, c’est ce que dit un dicton espagnol bien connu, ce qui signifie que les choses ont plus de valeur en fonction de leur taille, et c’est pourquoi elles sont choisies. Ici, nous ne parlerons pas de chevaux mais de téléviseurs et, il faut le dire, les téléviseurs de grande diagonale favorisent l’immersion dans les films. Principalement parce qu’ils ressemblent à l’expérience de visionnage que nous avons au cinéma. Et tout ce qui concerne le cinéma plaît.

Alors oui, nous avons très envie de mettre la main sur le dernier mini LED de Xiaomi. Un écran géant de 85 pouces qui a vu le jour en Chine et que nous espérons voir circuler sur le marché espagnol. Il s’agit du Xiaomi S Pro Mini LED de 85 pouces. Mais, combien ma salon doit-il mesurer pour pouvoir l’installer en toute sécurité ? Les experts ont la réponse. Et non, ce ne sera pas un petit salon.

La distance à laquelle placer le téléviseur Xiaomi de 85 pouces





Attention, nous parlons d’un téléviseur haut de gamme à part entière, un Xiaomi S Pro Mini LED de 85 pouces de diagonale, dépassant de 10 pouces le modèle précédent, et qui présente de nombreuses qualités. Comme le fait d’offrir une luminosité maximale de 2 400 nits, ou un taux de rafraîchissement de 144 Hz inatteignable même pour les consoles les plus modernes. Et oui, HyperOS comme système d’exploitation. Par HyperOS arrive également pour les téléviseurs Xiaomi.

Ce téléviseur est vraiment volumineux. Ses 85 pouces nécessitent presque 1,9 mètre d’espace pour l’installer. Ce super téléviseur mesure 1,892 mètre de largeur et 1,091 mètre de hauteur. Et en profondeur, 44 centimètres. Sans aucun doute, un téléviseur de dimensions considérables. Bien que le principal « problème », toujours entre guillemets, ne réside pas dans les dimensions de la télévision mais à quelle distance nous devons nous trouver pour la regarder sans problème et sans risque de vertige et autres effets secondaires.

Pour le savoir, il suffit de se référer à ce que disent les experts de l’industrie audiovisuelle. Par exemple, l’équipe de la Society of Motion Picture & Television Engineers, ou SMPTE. Ce qu’ils nous disent, c’est qu’il est idéal que le téléviseur n’occupe pas plus de 30º de notre champ de vision pour avoir une bonne sensation de visionnage et d’immersion sans avoir de problème pour savoir ce qui se passe à l’écran. Et cela signifie, de manière plus pratique, que nous devons multiplier la diagonale de l’écran par 1,6. Une formule mathématique simple et facile à retenir.

Vous convertissez les pouces en centimètres et vous multipliez par 1,6. C’est infaillible.

Donc, si nous avons un téléviseur comme le Xiaomi S Pro de 85 pouces à placer dans notre salon, nous devrions le positionner à une distance minimale de 3,45 mètres. 85 pouces 2,54 centimètres par pouce 1,6 de facteur de multiplication. Le résultat, environ 3,5 mètres. Nous aurions besoin de trois mètres et demi de distance entre le téléviseur et nous. Cela devrait être ajouté à la distance du téléviseur au mur, de notre tête à l’autre mur, du canapé, etc., etc.





En définitive, notre salon ne devrait pas être petit car nous devrons prévoir près de 4 mètres de largeur pour la zone du téléviseur. Mais c’est ce que recommande la SMPTE, bien sûr. Ensuite, chaque utilisateur est libre de placer le téléviseur à la distance qui lui semble appropriée. Les moniteurs ultralarges pour le gaming sont placés proportionnellement plus près, beaucoup plus près, donc chacun doit décider. Personnellement, je n’ai pas 4 mètres dans mon salon et je veux ce Xiaomi S Pro de 85 pouces. Les 55 pouces actuelles de mon Xiaomi TV Q2 me semblent désormais trop peu. Beaucoup trop peu.