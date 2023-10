Google Pixel 9 : les premiers détails sur son processeur, Tensor G4, apparaissent

Les données du Google Pixel 9 ont fuité : voici le nouveau Tensor G4 qui donnera vie à ce mobile

Le Google Tensor G4 sera le nouveau processeur du Pixel 9 et 9 Pro : voici la puce qui donnera vie aux téléphones Google.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été lancés il y a quelques semaines à peine, étant les nouveaux terminaux haut de gamme de Google. Bien qu’ils soient encore très récents sur le marché, les rumeurs concernant le prochain Google Pixel 9 ont commencé à circuler, mais pour l’instant, les fuites se concentrent sur le processeur qui sera intégré, le Google Tensor G4.

Ce nouveau processeur deviendra le cœur du Google Pixel 9 et du Google Pixel 9 Pro. Bien que de nombreux détails sur le nouveau Google Tensor G4 soient encore inconnus, certaines informations ont été divulguées et dévoilent une partie du mystère entourant ce processeur.

Les Google Pixel 9 et 9 Pro utiliseront le Tensor G4 : voici à quoi ressemblera ce processeur

La première génération de Google Tensor a été une petite révolution pour l’entreprise de Mountain View pour plusieurs raisons. Parmi les aspects notables, on trouve l’équivalence entre Google et Apple, les deux entreprises ayant aujourd’hui leur propre processeur.

D’un point de vue technique, le premier Google Tensor ne représentait pas une avancée drastique en termes de processeurs. En réalité, il s’agissait d’une puce avec des performances semblables au Snapdragon 888 et à l’A15 Bionic. Logiquement, le potentiel de ce processeur résidait dans son optimisation.

Le renouvellement de la famille Pixel de Google a permis à l’entreprise de développer de nouveaux processeurs comme le Tensor G2 et le Tensor G3 actuel. Mountain View a été constant, l’évolution en termes de puissance est attendue et son intégration au système est de plus en plus réussie.

Le Tensor G4 serait presque le point culminant de cette situation après trois générations de processeurs. Ce nouveau processeur serait fabriqué par Samsung, tout comme les précédents, mais la surprise réside dans le fait que le processus serait complètement différent.

Avec un nouveau procédé de fabrication, la lithographie serait différente de celle du Tensor G3 actuel. On s’attend à ce que sa lithographie soit basée sur le processus SF4P de Samsung, avec 4 nanomètres. On n’attend pas une grande augmentation de puissance, mais une amélioration et une optimisation plus importantes.

Pour l’instant, ce sont les seules informations qui ont été divulguées concernant le Tensor G4 qui sera intégré dans le Google Pixel 9 et le 9 Pro. Il faudra encore attendre pour connaître tout le potentiel de ce processeur et surtout voir s’il répond aux attentes.