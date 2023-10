WhatsApp évolue en octobre: les 7 changements les plus importants arrivés dans l’application ce mois-ci

Tout au long de ce mois, WhatsApp s’est mis à jour avec une série de nouveautés très intéressantes. Nous passons en revue les plus importantes.

Voici les améliorations les plus importantes apportées à WhatsApp ce mois d’octobre

De semaine en semaine, WhatsApp, la plateforme de messagerie instantanée la plus utilisée au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, n’a pas cessé de mettre à jour ses applications avec de nouvelles fonctionnalités qui la rapprochent de plus en plus de son grand rival sur le segment des clients de messagerie, Telegram.

Pour cette raison, aujourd’hui nous avons rassemblé les 7 changements les plus importants qui sont arrivés dans l’application de messagerie de Meta ce mois d’octobre, parmi lesquels nous devons souligner les messages épinglés, la possibilité d’avoir deux comptes WhatsApp sur le même téléphone, le blocage des discussions ou les messages vocaux à usage unique.

Les 7 améliorations les plus remarquables de WhatsApp en octobre

La première chose que vous devez savoir est que toutes les nouveautés que nous allons détailler ci-dessous ont été déployées dans les applications Beta d’Android et iOS à travers différentes mises à jour au cours des dernières semaines et, par conséquent, si vous souhaitez en profiter sur votre téléphone, vous devez être inscrit au programme Beta de WhatsApp.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 7 améliorations qui sont arrivées dans WhatsApp ce mois d’octobre:

Redesign de l’interface des applications Android et iOS : WhatsApp a renouvelé l’interface de ses applications mobiles avec un nouveau design qui se distingue par son nouveau ton verdâtre, plus lumineux et plus vivant que le précédent. Dans le cas de l’application Android, cette nouvelle interface suit les lignes de design de Material Design 3.