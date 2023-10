Nothing était sur le point de lancer le chargeur portable ultime : l’histoire derrière le Nothing Power (1)

Carl Pei a rejeté le lancement du chargeur Noting Power (1) : ainsi aurait été le chargeur qui aurait tout révolutionné

La raison pour laquelle le chargeur Nothing Power (1) ne verra jamais le jour : voici à quoi ressemblait le chargeur 3 en 1 de Nothing.

Nothing est une entreprise récente, et l’une des plus jeunes sur le marché. En pleine expansion de ses appareils, la société de Carl Pei a abandonné des équipements qui, malheureusement, auraient été particulièrement intéressants, comme le chargeur Power (1) qui aurait pu être un succès commercial.

L’existence de ce chargeur a été révélée grâce à une vidéo sur YouTube publiée par Nothing. Le titre est « Power (1) : notre échec secret », et dans celle-ci, on explique les raisons pour lesquelles ce chargeur n’a jamais vu le jour.

Power (1) est le grand échec de Nothing : voici à quoi ressemble le chargeur qui n’a jamais été commercialisé

Malgré la courte existence de Nothing, on peut trouver plusieurs produits de la société sur le marché, tels que le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), ainsi que les écouteurs Nothing Ear (1), Ear (2) et Ear (stick). En plus de ces produits, des travaux ont également été entrepris sur la construction d’un chargeur.

Le chargeur Nothing Power (1) peut être vu en détail complet dans la vidéo, avec un design qui suit la ligne esthétique établie par les Nothing Ear (1). La boîte translucide permet de voir l’intérieur du chargeur, et à l’extérieur se trouvent les ports de connexion.

Le Nothing Power (1) aurait été un chargeur 3 en 1. Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une puissance de 65 W, ce qui aurait permis de charger des ordinateurs ou des téléphones portables compatibles avec cette puissance de charge rapide.

La puissance n’est pas la seule caractéristique intéressante du Nothing Power (1). Ce chargeur était compatible avec la charge sans fil, intégrant une base de chargement Qi sur le dessus. Les utilisateurs pouvaient simplement placer leurs appareils sur cette zone pour qu’ils commencent à se charger.

Pourquoi le Nothing Power (1) n’a-t-il pas été commercialisé ?

Il n’y a pas de raison exacte concernant le fait que cet appareil ait été abandonné. Ce que Nothing et Carl Pei ont indiqué, c’est qu’au moment du développement de l’appareil, l’équipe de l’entreprise était plus réduite, et cela, combiné à une série de problèmes apparus pendant le développement, les a poussés à l’abandonner.

Le problème le plus grave qui est apparu concernait la vitesse de chargement que pouvait offrir le Power (1). Selon Carl Pei, la puissance du chargeur faisait monter la température au-dessus de la normale, mettant en danger à la fois les appareils qui étaient en cours de chargement et les utilisateurs.