Les choses que (probablement) nous ne verrons pas lors de l’événement Apple de ce soir

L’événement Scary Fast d’Apple se concentrera sur les Mac.

Ce à quoi nous ne nous attendons pas lors de l’événement Scary Fast d’Apple

L’événement Scary Fast d’Apple est presque ici. Apple le célébrera aujourd’hui ou demain en fonction du fuseau horaire et nous attendons de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi qu’un iMac de 24 pouces, tous dotés de la puce M3 et de nouveaux accessoires comme le Magic Keyboard, le Magic Trackpad ou la Magic Mouse, tous avec USB-C. Cependant, il y a des produits dont on parle et il est très probable que nous ne les verrons pas. Faisons le point.

Voici ce que nous n’attendons pas lors de l’événement Scary Fast d’Apple

Tout d’abord, on n’attend pas la mise à jour du MacBook Pro 13 pouces avec le processeur M3. Bien que, comme nous l’avons dit, les versions de 14 et 16 pouces seront les stars de l’événement Scary Fast, Mark Gurman pense que la version de 13 pouces fera ses débuts plus tard.

D’autres modèles de MacBook que nous ne verrions pas lors de cet événement seraient les MacBook Air 13 et 15 pouces avec processeur M3. Dans ce cas, tout comme le MacBook Pro 13 pouces, ils seraient lancés ultérieurement, peut-être au printemps ou en été de l’année prochaine.

Pour conclure la gamme Mac, on ne s’attend pas non plus à voir une mise à jour du Mac mini ou du Mac Studio. Les deux devraient également être lancés l’année prochaine avec les nouveaux processeurs M3. Il convient également de noter que le Mac mini a été lancé en juin, il y a à peine quatre mois.

Nous ne prévoyons pas non plus de voir de nouveaux iPad. Ce sera la première année de l’histoire où la société n’effectuera pas de lancement de ce type. Selon Mark Gurman, la société à la pomme lancerait un iPad Air, Mini et Pro au printemps 2024, il nous reste donc quelques mois à attendre pour voir de nouveaux modèles d’iPad.

En résumé, cet événement est une conférence centrée sur les Mac, nous ne verrons donc pas non plus un nouveau HomePod ou des AirPods Max avec USB-C, qui sont prévus pour 2024 également. Cependant, nous verrons probablement une mention d’Apple Vision Pro pour rafraîchir la mémoire des utilisateurs.