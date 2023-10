L’iPhone 12 mini est compact, très puissant et bénéficie d’une grande réduction sur Amazon

Ne manquez pas l’occasion d’acheter cet iPhone 12 mini au meilleur prix.

L’iPhone 12 mini a un excellent prix sur Amazon

Si vous cherchiez un iPhone petit et compact, vous avez de la chance. Amazon propose un excellent prix pour l’iPhone 12 mini, qui est actuellement disponible à seulement 340 euros. Un prix très intéressant à prendre en compte, sachant que cet iPhone est moins cher que l’iPhone SE de troisième génération, un appareil qui dépasse toutes ses spécifications.

Il s’agit d’un iPhone 12 mini avec 64 Go de stockage de couleur rouge et reconditionné, mais comme vous le savez, cela ne pose aucun problème. C’est un appareil en excellent état, mais il est proposé à un prix inférieur car il n’est pas entièrement neuf. Dans ce cas, 340 euros.

Profitez de l’occasion pour acheter l’iPhone 12 mini au meilleur prix

L’iPhone 12 mini est l’appareil parfait pour les amateurs de téléphones compacts et faciles à manipuler. Cependant, il ne fait aucun compromis en termes de puissance, d’écran ou de spécifications. Comme mentionné précédemment, l’iPhone 12 mini est bien meilleur que l’iPhone SE 3 et grâce à cette offre, il est également moins cher. Seulement 340 euros.

L’iPhone 12 mini dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces, vous permettant de tout voir parfaitement. Il s’agit du même écran que ses frères de gamme, mais avec une taille réduite. Ce qui réduit également la taille de l’appareil, le rendant compact et facilement transportable dans n’importe quelle poche.

L’iPhone 12 mini est petit, mais puissant. Il est équipé du processeur A14 Bionic, ce qui vous permettra d’accomplir toutes sortes de tâches très rapidement et de profiter d’une fluidité exceptionnelle sur cet appareil, peu importe ce que vous faites. De plus, grâce à ce processeur, vous bénéficierez d’une utilisation de l’iPhone pendant de nombreuses années et des mises à jour du système d’exploitation les plus récentes.

De plus, il dispose d’un excellent système photographique grâce à son double appareil photo (12+12 MP). Ne vous fiez pas aux chiffres, cet iPhone est bien plus performant que ce que ses spécifications indiquent et vous obtiendrez de superbes photos grâce à cet appareil.

La batterie ne devrait pas non plus vous inquiéter. Elle offre jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, ce qui signifie qu’elle tiendra bien toute la journée. Cependant, elle ne sera pas aussi performante que celle des modèles Plus, Pro ou Pro Max.

Enfin, l’iPhone 12 mini est également doté d’une double SIM, de la technologie Face ID, d’une résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à une profondeur de 6 mètres, du MagSafe et de Ceramic Shield. Vous pouvez tout obtenir à un prix bien inférieur en profitant de cette offre d’Amazon qui propose l’iPhone 12 mini avec 64 Go pour seulement 340 euros.

