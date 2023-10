ChatGPT reçoit le changement que nous attendions tous : il peut maintenant lire des documents PDF et d’autres types de fichiers

IA devient encore plus perfectionnée avec cette fonctionnalité très attendue.

ChatGPT apporte une amélioration très attendue

ChatGPT est arrivé dans nos vies il y a relativement peu de temps pour la plupart des utilisateurs, mais depuis lors, il est devenu un outil de travail très sophistiqué. Cependant, jusqu’à présent, il manquait certaines améliorations pour augmenter notre productivité. Il semble que les supplications de tous ceux qui utilisent le service au quotidien aient été entendues car il peut maintenant lire des documents PDF et les résumer pour nous faciliter grandement la vie.

Cela constitue l’une des améliorations les plus intéressantes qu’ils ont ajoutées ces derniers temps, bien que malheureusement, elle ne soit disponible que pour les utilisateurs Plus.

ChatGPT Plus prend maintenant en charge les fichiers PDF

Comme l’a montré un expert d’Apple et d’intelligence artificielle sur Threads, le réseau social Instagram, OpenAI serait en train de tester une nouvelle version de ChatGPT qui sera progressivement disponible pour les utilisateurs Plus. De cette manière, il pourra lire des documents PDF et vous pourrez lui poser des questions à ce sujet. Quelque chose de très nécessaire de nos jours et qui serait destiné au public souhaitant exploiter au maximum la productivité de ChatGPT et sa capacité à résumer des documents.

Ainsi, lorsque nous chargeons les PDF, ChatGPT prendra un certain temps pour les analyser et nous offrira ensuite un résumé du texte, répondra aux questions sur celui-ci ou générera des visualisations de données en fonction des demandes que nous lui ferons. Oui, il pourra capturer des parties du PDF que nous demandons, en plus de nous donner un résumé aussi détaillé que nous le souhaitons du texte.

Cela représentera une avancée majeure pour ceux qui souhaitent augmenter leur productivité grâce à l’application. De plus, il a été précisé qu’il pourra également ouvrir d’autres types de documents, même s’il n’a pas été clairement précisé quels seront les formats disponibles pour être ouverts dans ChatGPT. Parmi eux, il pourrait y avoir des images, car l’utilisateur ayant partagé l’information lui a montré une image d’un capybara et lui a demandé de réaliser une conception basée sur Pixar.

Mais attention, cela concerne uniquement les utilisateurs disposant d’un abonnement Plus. Les autres devront attendre que cette version soit déployée une fois que la version avancée sera mise à jour vers ChatGPT-5, probablement l’année prochaine.

Ceux qui utilisent ChatGPT gratuitement devront donc attendre un peu plus longtemps pour profiter d’une lecture rapide des documents PDF, ce qui pourra soulager de nombreux universitaires qui ont des files d’attente de documents en attente pour leur thèse.

En tout cas, c’est une amélioration qui avait été très demandée, il est donc bon de voir qu’elle arrive enfin chez nous.

