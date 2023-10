Apple célèbre l’inauguration d’un nouveau store en Chine en offrant ces superbes fonds d’écran

Elle a lancé 2 fonds d’écran exclusifs : un pour iPhone et un pour Mac.

Vous pouvez désormais télécharger les nouveaux fonds d’écran d’Apple

Le samedi 4 novembre, Apple ouvrira un nouveau store Apple en Chine et, pour célébrer cela, elle offre 2 fonds d’écran exclusifs. Ils sont inspirés de la décoration du store, qui a été fabriquée à la main selon une tradition locale remontant aux dynasties Qin et Han, datant de 221 av. J.-C. à 220 apr. J.-C. Nous vous montrerons à quoi ils ressemblent et comment les télécharger.

Fonds inspirés des dynasties Qin et Han

Lorsque la société à la pomme ouvre un store, elle a tendance à intégrer des éléments de la culture locale. Comme il se doit, le store de Wenzhou, une ville située sur la côte est de la Chine, présente une décoration traditionnelle. Le mur de ce store a été fabriqué à la main avec des gravures sur bois. Chaque gravure a un design unique.

À l’occasion de l’ouverture, elle a lancé 2 fonds d’écran fortement inspirés du mur, le premier pour iPhone et le second pour Mac. Nous vous les montrons ci-dessous en taille géante, afin que vous puissiez les télécharger. Une fois téléchargés, vous pourrez les sélectionner comme fond d’écran sur votre appareil Apple. À l’origine, ils sont disponibles sur la page Weibo d’Apple, mais celle-ci est inaccessible depuis la France.

Une inauguration proche du Scary Fest

Le store ouvre à une date proche du Scary Fest. Il s’agit d’un événement où la société technologique présentera de nouveaux produits. Il se tiendra le 30 octobre et tout semble indiquer qu’il s’agira d’une Keynote axée sur les modèles de MacBook Pro, qui ont déjà fuité.

Ces modèles seront lancés le 8 novembre, un mercredi. Selon ce que nous savons, les futurs MacBook Pro seront disponibles en plusieurs tailles – 13″, 14″ ou 16″ – et intégreront les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max. Un nouvel iMac de 24 pouces avec M3 devrait également être lancé.

Le Scary Fest, qui a déjà offert des produits aux créateurs de contenu, n’est pas un événement créé cette année. Il suit le modus operandi de l’événement de 2018, lors duquel Apple a présenté les iPad Pro, qui sont arrivés le 7 novembre de la même année, car la société à la pomme a l’habitude de lancer ses produits le vendredi, comme elle l’a récemment fait avec les iPhone 15. Toutefois, les prochains MacBook seront étonnamment lancés un mercredi.