La dernière idée d’Elon Musk : transformer X en une application de rencontre

Elon Musk continue avec plus d’idées folles pour faire de X l’application superbe qu’il souhaite. La dernière est d’ajouter un service de rencontres.

Elon Musk continue de lancer des idées saugrenues pour essayer de relancer X.

Elon Musk montre encore qu’il ne sait pas très bien quoi faire avec X. Juste après un an depuis qu’il ait pris ses fonctions (et qu’il n’y ait rien à célébrer), l’excentrique multimilliardaire sud-africain a eu l’idée qui va dans la même lignée que celle de faire concurrence à LinkedIn.

Comme nous l’apprennent du Business Insider, la prochaine étape qu’Elon Musk souhaite franchir est assez incroyable : transformer X en une application de rencontres similaire à Tinder et toutes ses alternatives pour 2024. Nous savons que le rêve du magnat est de transformer X en une superbe application, mais il semble que chaque idée qu’il apporte soit plus folle que la précédente.

Ils ne seraient pas les premiers à le faire

Facebook a lancé un service similaire il y a déjà quelques années. L’entreprise ne publie pas de données sur le fonctionnement de son service de rencontres, mais le fait est qu’il est toujours là. Il ne serait pas étonnant que Musk veuille faire la même chose, mais le fait est qu’il veut déjà qu’il concurrence LinkedIn et qu’en un an, il devienne une banque en ligne. Avoir une application bancaire appelée X était déjà dans ses aspirations peu de temps après avoir quitté PayPal.

Apparemment, l’intention du multimilliardaire a été dévoilée lors d’un appel vidéo interne à ses employés. Il a également informé son équipe de la manière dont ce plan sera exécuté, mais aucun détail n’a encore fuité à l’extérieur. On ne sait pas encore comment cela fonctionnera non plus.

Ce qui est un fait, c’est que X recherche de nouvelles sources de revenus. Le réseau social a beaucoup changé depuis que Musk en est le propriétaire, au point qu’il a lui-même admis l’avoir peut-être brisé pour toujours. Il y a quelques jours, nous nous demandions à quel point sa situation était désespérée, et tout semble indiquer que oui.