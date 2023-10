Microsoft commence à bloquer l’utilisation de manettes et accessoires non autorisés pour Xbox

Comme nous le confirme The Verge, certains contrôleurs de jeu Xbox tiers commencent à afficher le message « accessoire non autorisé connecté » lorsqu’ils sont connectés à une console Xbox.

Les contrôleurs Xbox tiers ont leurs jours comptés

Jusqu’à présent, lorsque votre manette de console Xbox était en panne et que vous ne vouliez pas ou ne pouviez pas dépenser le prix d’une nouvelle manette officielle de Microsoft, vous aviez la possibilité de vous tourner vers des contrôleurs tiers, mais cela va bientôt changer car tout semble indiquer que la société créatrice de Windows commence à interdire ces dispositifs.

C’est ainsi car une information récente assure que Microsoft commence à bloquer l’utilisation de contrôleurs et d’accessoires Xbox non autorisés sur ses consoles, qui voient leurs ventes diminuer par rapport à l’année précédente.

Les contrôleurs Xbox « non autorisés » cesseront de fonctionner très bientôt

Comme nous pouvons le lire dans The Verge, la société de Redmond a commencé à bloquer l’utilisation de contrôleurs et d’autres accessoires Xbox « non autorisés » sur les consoles Xbox.

Ainsi, depuis peu, certains contrôleurs et accessoires Xbox tiers commencent à afficher le message « accessoire non autorisé connecté » lorsque vous les connectez à l’une des consoles de la société américaine.

Avec ce message, vous verrez également le code d’erreur 0x82d60002, qui, selon la page de support Xbox, indique que le contrôleur ou l’accessoire Xbox non autorisé que vous utilisez cessera de fonctionner dans un délai maximum de 2 semaines.

« Dès que vous connectez un accessoire non autorisé et que vous recevez le code d’erreur 0x82d60002, vous avez deux semaines pour utiliser l’accessoire, après quoi son utilisation sera bloquée avec la console »

From The Verge, nous apprenons également que les contrôleurs Xbox tiers faisant partie du programme « conçu pour Xbox » ne seront pas affectés par ce blocage, qui touchera en revanche les manettes et accessoires de marques aussi populaires que XIM, Cronus Zen, ReaSnow S1 et Brook Gaming.

Xbox console-related product Issue Update pic.twitter.com/QK0N41LmHW — Brook Gaming (@brookgamingfans) Octobre 20, 2023

En réalité, ce dernier fabricant a récemment publié un post sur X, que nous vous laissons ci-dessus, confirmant quels sont les dispositifs de la société qui seront affectés par cette restriction.