Apple a envoyé une boîte de cadeaux à certains influenceurs pour promouvoir son événement Scary Fast

Apple met en avant son événement Scary Fast en offrant des AirPods Max en cadeau à certains influenceurs.

L’événement Scary Fast approche à grands pas

Apple tiendra demain matin son événement Scary Fast au cours duquel nous découvrirons les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, un nouvel iMac de 24 pouces, ainsi que de nouveaux accessoires tels que la Magic Mouse, le Magic Keyboard ou le Magic Trackpad qui passeraient au port USB-C. Bien que cet événement soit entièrement en ligne, il semble que l’entreprise souhaite le promouvoir en envoyant une boîte de cadeaux à certains influenceurs.

La boîte envoyée par Apple à certains influenceurs contient des AirPods Max, une casquette et plus encore

Bien que ce ne soit pas un événement physique, certains influenceurs seront invités à un mini-événement de presse dans la ville de New York. Certains d’entre eux, comme Lamarr Wilson, spécialiste de la technologie, ont reçu une boîte de cadeaux contenant des AirPods Max, une casquette, ainsi que des collations à déguster pendant l’événement.

La boîte contenait également une note sur le thème d’Halloween avec le message suivant :

« C’est bientôt Halloween et Apple a quelques friandises spéciales pour toi. Le soir du 30 octobre, nous allons présenter quelque chose de spécial et nous t’invitons à te joindre à la soirée d’observation en ligne.

Pour rendre ton expérience visuelle un peu plus « spatiale », nous espérons que tu apprécieras une écoute immersive avec les AirPods Max, accompagnée de quelques collations sucrées et effrayantes ».

Comme tu le sais déjà, on s’attend à voir les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ainsi qu’un iMac de 24 pouces, tous équipés du processeur M3. En ce qui concerne les MacBook Pro, il devrait y avoir les processeurs M3 Pro et M3 Max qui incluront jusqu’à 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU, ce à quoi le slogan « Rápido que da miedo » pourrait faire référence.

De plus, on prévoit également la mise à jour des accessoires tels que la Magic Mouse, le Magic Trackpad ou le Magic Keyboard qui passeront au port USB-C, car ils sont actuellement chargés via le port Lightning.