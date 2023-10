Resident Evil Village peut maintenant être téléchargé sur les iPhone 15 Pro et les iPad avec processeur M1 et M2

Le titre de la franchise Capcom est désormais disponible sur les appareils Apple.

Lors de l’événement de présentation des nouveaux iPhone 15, quelque chose a été annoncé qui a beaucoup surpris les spectateurs : il a été confirmé que les iPhone 15 Pro recevraient bientôt certains des grands jeux vidéo actuellement disponibles sur le marché, tels que Resident Evil Village ou Resident Evil 4 Remake. Eh bien, il est temps de commencer à profiter de l’une de ces propositions, car Village est désormais disponible sur les appareils Apple.

Pour être précis, Resident Evil Village est désormais disponible en téléchargement sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et sur les iPad dotés du processeur M1 ou ultérieur. De plus, le titre de Capcom arrive à un moment idéal, car nous sommes à la veille d’Halloween, une période de l’année où il est toujours agréable de jouer à des jeux d’horreur et similaires, comme c’est le cas de ce titre (bien que nous connaissions tous les éléments délirants de la franchise).

Comme vous pouvez le voir, le titre arrive sur les appareils Apple mentionnés et est accompagné d’une bande-annonce de lancement, qu’il est toujours bon de regarder avant de jouer. Quoi qu’il en soit, cette sortie est accompagnée de plusieurs détails à prendre en compte. Resident Evil Village peut être téléchargé gratuitement depuis l’App Store, avec une taille de fichier de 7,92 Go, mais si vous souhaitez le jeu complet, vous devrez l’acheter dans l’application pour 15,99 dollars, car le jeu bénéficie d’une réduction de 60% jusqu’au 20 novembre. À la fin de cette promotion, le jeu complet coûtera 39,99 dollars.

D’autre part, vous pourrez également acheter le DLC des Winters au prix de 19,99 dollars, ainsi qu’un autre DLC de coupon d’accès complet à 4,99 dollars. Cependant, les deux extensions sont également en promotion jusqu’à la date mentionnée du mois prochain (20 novembre), de sorte qu’elles peuvent être achetées à un prix de 9,99 dollars pour l’extension des Winters et de 1,99 dollar pour l’autre DLC. De plus, il convient de mentionner que ces packs de DLC sont les mêmes que ceux disponibles sur consoles et PC, de sorte que l’expérience se veut très similaire à celle que des millions de joueurs du monde entier ont déjà vécue, car Resident Evil Village est disponible depuis 2021.

Ce ne sera pas le seul titre de la franchise Capcom à arriver sur les iPhone 15 Pro et les iPad dotés du processeur M1 et M2, ainsi que sur macOS, car Resident Evil 4 Remake arrivera également sur les appareils mentionnés d’ici la fin de l’année. En réalité, l’App Store fixe la date de sortie au 31 décembre prochain, mais il est très probable qu’il soit lancé bien avant cette date. Ce remake du quatrième volet numéroté de la saga aura une progression croisée sur iOS, iPadOS et macOS, tandis que Village a une progression croisée uniquement entre iPadOS et iOS, car il était déjà disponible sur macOS.

Téléchargez Resident Evil Village sur l’App Store

Aussi bien ce titre que le jeu déjà disponible sur les appareils Apple pourront bénéficier de la puce A17 Pro, qui dispose d’un nouveau processeur graphique avec un ray tracing accéléré par matériel, ce qui nous permettra de profiter des meilleurs jeux avec de hautes performances sur iPhone. Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que Resident Evil Village est désormais disponible sur les iPhone 15 Pro et les iPad dotés du processeur M1 et M2.