Apple testerait tvOS sur l’iPad mini, de bonnes nouvelles pour le HomePod

Apple testerait en interne un HomePod avec un écran.

Le « HomePod Max » pourrait être plus proche que ce que nous pensons

Depuis un certain temps, Apple travaillerait sur l’extension de sa gamme HomePod avec le lancement de différents modèles. Parmi eux, il y aurait un HomePod avec un écran dans le but d’en faire un hub pour la maison, un appareil sur lequel ils travailleraient déjà, selon les informations obtenues par 9to5mac.

Apple aurait testé un iPad mini comme écran pour un HomePod

Apple a publié jeudi dernier la première version bêta d’iOS 17.2 avec des nouveautés telles que l’application Journal, des listes collaboratives sur Apple Music et bien plus encore. Mais elle a également fait de même avec tvOS 17.2, qui, en plus des changements d’interface, aurait des indications dans son code montrant que tvOS -qui est le même système d’exploitation que celui du HomePod- serait testé sur un iPad mini de sixième génération.

Mais ce n’est pas quelque chose qui a été découvert par une enquête ardue. Dans chaque version logicielle publiée par Apple, il y a une liste des appareils compatibles avec celle-ci. Et en effet, dans la dernière version bêta de tvOS, les appareils compatibles incluent l’Apple TV, le HomePod et… l’iPad mini 6. Ce qui signifie qu’il est possible que tvOS soit testé sur un iPad.

Mais ce n’est pas tout. Après avoir trouvé ces références, 9to5mac a fait d’autres recherches et a découvert qu’il y avait une autre référence cachée dans le kit de développement logiciel tvOS 17 concernant la compatibilité avec l’iPad mini 6. De plus, les pilotes de l’iPad mini 6 sont également répertoriés comme pris en charge pour tvOS 17.

On ne sait pas si cela signifie le lancement d’un HomePod avec un écran, et si cet écran serait un iPad mini, mais ce qui est clair, c’est qu’Apple teste un appareil de ces caractéristiques avec un écran similaire à celui de l’iPad mini actuel. Nous verrons si un HomePod avec un écran est finalement lancé, mais ce serait certainement un excellent ajout à la gamme.