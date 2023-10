Google peut transformer n’importe quel casque antibruit en moniteur de fréquence cardiaque

Les écouteurs peuvent maintenant également mesurer la fréquence cardiaque : voici la technologie développée par Google

Google a développé une technologie pour transformer n’importe quel casque en un moniteur de fréquence cardiaque.

Les montres intelligentes ne sont pas les seuls appareils capables de mesurer la fréquence cardiaque. Google a montré au monde que ses écouteurs avec annulation du bruit peuvent mesurer la fréquence cardiaque. Non, aucun élément externe ou supplémentaire n’est nécessaire pour en faire une réalité.

Google a expliqué dans un article de blog de recherche comment ils ont réussi à permettre aux écouteurs de mesurer la fréquence cardiaque. Ce que Google a fait, c’est de faire en sorte que ses écouteurs fonctionnent comme une sorte d’audiopléthysmographe.

Google permet à ses écouteurs avec annulation du bruit de mesurer la fréquence cardiaque

La technologie, appelée audiopléthysmographie (APG) en anglais, utilise un signal à ultrasons de faible intensité pour mesurer la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) via les microphones de rétroaction intégrés aux écouteurs.

Le signal à ultrasons est envoyé à travers les haut-parleurs de l’écouteur et se reflète dans le canal auditif, où les vibrations du battement de cœur et de la peau du canal auditif modulent les signaux réfléchis. Google a démontré que cette technique fonctionne même lorsque de la musique est jouée et lorsque les écouteurs ne sont pas correctement scellés.

La technologie APG est une façon plus économique et moins intrusive de mesurer la fréquence cardiaque que les capteurs traditionnels tels que les photopléthysmographes (PPG) et les électrocardiogrammes (ECG). De plus, elle ne nécessite pas de matériel supplémentaire, ce qui signifie que n’importe quel casque avec annulation du bruit peut devenir un moniteur de fréquence cardiaque grâce à une simple mise à jour logicielle.

Google a réalisé deux études avec 153 personnes pour tester la précision de l’APG. Les résultats montrent que l’APG permet des mesures précises et constantes de la fréquence cardiaque (erreur médiane de 3,21% dans tous les scénarios d’activité) et de la variabilité de la fréquence cardiaque (erreur médiane de 2,70% dans l’intervalle entre les battements).

De plus, l’APG n’est pas affecté par la couleur de peau, la taille du canal auditif ou les conditions de scellement suboptimales. Google a développé une technologie innovante qui permet à n’importe quel casque avec annulation du bruit de devenir un moniteur de fréquence cardiaque.

Elle ne nécessite pas de matériel supplémentaire, ce qui signifie que n’importe quel casque avec annulation du bruit peut devenir un moniteur de fréquence cardiaque grâce à une simple mise à jour logicielle. Cependant, Google a précisé que cela ne sera pas disponible prochainement sur ses écouteurs.