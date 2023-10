La tablette Android la plus puissante est ce Samsung avec 12 Go de RAM, Snapdragon 8 Gen 2 et 200 euros de réduction

Samsung baisse le prix de la meilleure tablette Android du marché, avec un écran majestueux, des performances impeccables, une bonne autonomie et un stylet S Pen.

L’écran de cette tablette Samsung est énorme, vous pouvez maintenant en profiter avec une réduction de 200 euros // Image: AndroAall.

Si vous recherchez une tablette que vous pouvez utiliser pour travailler, étudier, jouer, regarder des séries et en réalité, pour toutes les tâches, la meilleure que vous pouvez acheter est la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. En réalité, c’est l’occasion parfaite pour l’acheter, car son prix atteint son point le plus bas dans la boutique officielle de Samsung. Elle coûte normalement 1339 euros, mais vous pouvez maintenant l’avoir pour 1138 euros.

Vous n’avez pas besoin d’appliquer un code de réduction spécial pour économiser 200 euros sur l’achat de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Votre seule tâche est de choisir le modèle de 256 Go avec connectivité WiFi et de procéder à l’achat, vous verrez le prix passer à 1138 euros. Pour comparer, la même tablette est vendue à 1339 euros dans des stores comme Amazon et MediaMarkt, l’achat n’y est pas aussi rentable.

Nous avons eu l’occasion d’analyser récemment cette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra chez Netcost-security.fr et nous pouvons confirmer qu’il s’agit de la meilleure tablette Android du marché. Son énorme écran de 14,6 pouces est magnifique, elle est dotée du processeur Android le plus puissant de tous et a une très bonne autonomie. De plus, elle est livrée avec le S Pen, ce qui vous permet de l’utiliser encore mieux pour dessiner, prendre des notes ou modifier des images.

Achetez la tablette Android la plus puissante pour 200 euros de moins

Dès que vous recevrez la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra et l’allumerez, vous constaterez l’une de ses forces. Nous parlons de l’impressionnant écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, avec une taille très grande et une qualité qui séduit. Les images ont une résolution WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se traduit par une haute netteté et une fluidité extrême.

Cet écran, ainsi que les 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, font de cette tablette une option spectaculaire pour regarder du contenu multimédia. Vous pouvez l’utiliser pour regarder une série ou un film, ou pour suivre des retransmissions en direct, car la grande qualité d’image et de son fait de la Galaxy Tab S9 Ultra une sorte de téléviseur portable.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est bien sûr l’un des principaux atouts de la tablette Samsung. Les performances de l’appareil ne pourraient pas être meilleures, peu importe l’application que vous souhaitez exécuter. Avec la tablette, vous pouvez jouer, écrire dans un traitement de texte, modifier des images, passer des appels vidéo, travailler sur un tableur, rechercher des informations sur le navigateur ou accéder aux réseaux sociaux, l’expérience sera toujours parfaite.

L’achat de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vaut également la peine pour le S Pen, le stylet qui l’accompagne. Cet accessoire étend les fonctionnalités de la tablette, qui est également idéale pour dessiner, prendre des notes à la main ou colorier. De plus, le bouton dont il est équipé permet de prendre des photos à distance, de faire des captures d’écran et bien d’autres fonctions.

En parlant de caméras, la tablette en promotion a 2 caméras à l’arrière – une principale de 13 MP et une secondaire de 8 MP – et 2 à l’avant – une principale de 12 MP et un grand angle de 12 MP. Cela signifie que vous pouvez utiliser la Galaxy Tab pour prendre des photos et des vidéos, ainsi que pour des appels vidéo.

Nous vous recommandons la Galaxy Tab S9 Ultra pour les excellentes performances de sa batterie de 11 200 mAh. Cette grande capacité lui permet de tenir facilement 8 à 9 heures d’écran allumé, c’est-à-dire une journée complète de travail. Si vous êtes moins exigeant, l’autonomie peut facilement être de 2 à 3 jours. Le chargeur 45W n’est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez le trouver sur Amazon pour environ 28 euros.

Si vous achetez la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dans la boutique de Samsung, vous obtenez la meilleure tablette Android pour 200 euros de moins. Si vous préférez les modèles avec une plus grande capacité de stockage, vous pouvez également les trouver sur le même site avec de grosses réductions. Elle bénéficie de 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui en réalité un achat parfait pour l’avenir.

