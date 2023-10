Voici les téléphones Xiaomi qui, très probablement, ne seront pas mis à jour vers HyperOS

XiaomiUI a publié un rapport révélant les appareils de Xiaomi, Redmi et POCO qui risquent fort de ne pas recevoir HyperOS.

Le Xiaomi Mi 10T fait partie des terminaux du géant chinois qui ne recevront pas HyperOS

Il y a seulement quelques jours, Xiaomi a organisé un événement en Chine au cours duquel il a non seulement lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, et sa nouvelle montre intelligente, la Xiaomi Watch S3, mais il a également annoncé son nouveau système d’exploitation basé sur Android, HyperOS.

Ainsi, après avoir découvert quels seront les premiers terminaux de la société chinoise à recevoir cette nouvelle surcouche de personnalisation pour Android, une nouvelle fuite vient de révéler quels terminaux Xiaomi ont peu de chances d’être mis à jour vers HyperOS.

Voici les 33 smartphones de Xiaomi, Redmi et POCO qui, sans aucun doute, ne recevront pas HyperOS

Le média spécialisé XiaomiUI a récemment publié un rapport dans lequel il liste les mobiles de Xiaomi qui ne recevront probablement pas HyperOS.

Ainsi, selon ce média, voici les 33 smartphones de Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront pas HyperOS:

Tous les terminaux de cette liste ne répondent pas à l’un des critères pour recevoir la mise à jour vers HyperOS qui est d’avoir une version de MIUI basée sur Android 13, car ce sont tous des appareils qui sont sur le marché depuis plusieurs années.

Cependant, si vous possédez l’un de ces terminaux Xiaomi, ne perdez pas encore espoir qu’il soit mis à jour vers HyperOS, car cette liste n’a pas été confirmée par la société chinoise et peut donc encore être modifiée.