Les Samsung Galaxy S23 sont mis à jour vers One UI 6 avec Android 14 de manière officielle

Le Samsung Galaxy S23 est déjà en train de mettre à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Le dos du Samsung Galaxy S23 Ultra en couleur verte / Image : AndroAall

Le moment est venu de mettre à jour votre Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra vers la dernière version d’Android disponible. Samsung a commencé la dernière semaine d’octobre en lançant la mise à jour vers One UI 6 pour ses derniers fleurons, et désormais, les détenteurs de l’un des trois modèles de la gamme Galaxy S23 peuvent télécharger la mise à jour tant attendue.

One UI 6 avec Android 14 arrive sur les Galaxy S23 après un long programme bêta qui a duré plusieurs mois et qui a compté un total de neuf versions préliminaires. Maintenant, il est possible de télécharger et d’installer la version finale.

Android 14 avec One UI 6 stable arrive sur les Galaxy S23

La publication SamMobile explique que la mise à jour est déjà en train d’arriver sur les appareils du monde entier, même si le déploiement se fait de manière progressive et il est possible qu’il faut encore attendre quelques jours pour qu’elle soit disponible pour tous.

La mise à jour vers One UI 6 pour les Galaxy S23 pèse environ 3 Go et elle est livrée avec Android 14 et le correctif de sécurité Android d’octobre 2023.

Si vous possédez un Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra, il est possible de mettre à jour vers la dernière version de One UI en suivant les étapes de notre guide. Si la mise à jour est disponible, elle se téléchargera et s’installera automatiquement sur l’appareil.

Avec One UI 6, les détenteurs des appareils de la série Galaxy S23 pourront non seulement profiter des nouveautés d’Android 14. La nouvelle version de la surcouche de personnalisation de Samsung apporte également des changements propres, y compris un nouveau panneau de paramètres rapides et de notifications, des améliorations dans l’application de galerie, un nouveau panneau de lecture de contenu multimédia, une gestion des notifications améliorée et bien plus encore.

Après les Galaxy S23, Samsung étendra la portée de la mise à jour à d’autres modèles de son catalogue, y compris les derniers terminaux des séries Samsung Galaxy Z et Samsung Galaxy A.