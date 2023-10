Si tu as 200 euros, tu peux acheter ces deux impressionnants téléphones Android 13 et nom de famille Pro

La gamme moyenne compte plusieurs modèles à ce prix avec puissance, mises à jour et grande batterie.

Xiaomi et realme sont deux marques qui luttent pour obtenir les meilleurs chiffres sur le marché des smartphones de milieu de gamme actuels.

Acheter un téléphone portable de nos jours est devenu une tâche difficile. Tant de modèles, tant d’opportunités fugaces et à la fin, on n’achète rien. C’est pourquoi je vais vous recommander aujourd’hui deux smartphones de milieu de gamme, mis à jour vers Android 13 et pour seulement environ 200 euros. Les deux vous dureront plusieurs années et vous n’aurez pas à subir le lag redouté des modèles pas cher de milieu de gamme.

Xiaomi et realme sont les deux fabricants de ces deux modèles. La famille Redmi Note de Xiaomi est plus forte que jamais cette année. Cependant, l’autre modèle est de la génération précédente au sein de realme. Les deux ont une grande puissance et des performances impressionnantes, de très bons écrans et une batterie durable.

Achetez l’un de ces téléphones et soyez surpris pour seulement 200 euros

Pour choisir ces deux appareils, nous nous sommes basés sur le score qu’ils ont obtenu dans le test de performance Antutu, dépassant les 500 000 points, ainsi que sur notre utilisation personnelle lorsque nous les avons analysés. La valeur d’environ 200 euros est un coût moyen généralement utilisé pour acheter un téléphone de nos jours, bien que nous préférons augmenter la barre à 500 euros. Cette fois, nous avons choisi le Redmi Note 12 Pro 5G et le realme 10 Pro+.

Redmi Note 12 Pro 5G : le téléphone de Xiaomi est équipé de la puissance du processeur Dimensity 1080 de MediaTek, des versions de 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 900 nits. Sa batterie de 5000 mAh a une autonomie de 2 jours complets et prend en charge une charge de 67 W. La caméra arrière est triple, avec stabilisateur et un capteur principal Sony de 50 MP. Parmi les options de connectivité, nous avons la 5G, le WiFi 6 et le port pour les écouteurs.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 Pro 5G

realme 10 Pro+ : cette version a connu un plus grand succès que la 11e génération de realme. Tout d’abord, elle dispose d’un bel écran Oled de 6,7 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Ensuite, nous avons à nouveau un processeur Dimensity 1080 avec des versions de 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne. La caméra est triple et son capteur principal est un Samsung de 108 MP. La batterie de 5000 mAh et la charge de 67 W nous offrent 2 jours d’utilisation en toute tranquillité. Ce modèle est l’un des plus fins, avec seulement 7,8 mm d’épaisseur. En termes de connectivité, nous soulignons sa compatibilité avec les réseaux 5G et le WiFi 6.

➡️ Voir l’offre realme 10 Pro+

Comme vous l’avez vu, les deux sont très similaires en termes de matériel car ils partagent le même processeur. La caméra du téléphone realme a peut-être une résolution plus élevée, mais l’objectif Sony du Redmi Note se distingue par son stabilisateur optique. En termes de batterie, ils sont à égalité, tout comme en termes de conception fine et légère. Et le meilleur, les deux écrans sont de grande qualité.

