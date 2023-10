Les téléphones Honor pourront être contrôlés par le regard

Mettez beaucoup d’attention à ce que nous prépare Honor, qui lors de l’événement Snapdragon Summit 2023 a présenté une fonctionnalité de contrôle visuel pour son futur Honor Magic 6.

Le contrôle visuel d’Honor, montré sur un prototype du Magic 6 lors du Snapdragon Summit 2023.

C’est la marque qui fait sensation en Chine, celle qui a pris la place laissée par Huawei après l’interdiction du gouvernement américain, et qui s’est maintenant également consolidée sur les marchés internationaux en tant qu’une des options les plus intéressantes dans la catégorie haut de gamme de l’écosystème Android. En réalité, Honor ose même apparaître lors des événements les plus importants et sur les tapis les plus prestigieux de l’industrie.

Sans aucun doute, lors du Snapdragon Summit 2023, l’entreprise basée à Shenzhen et appartenant au conglomérat Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. était présente au côté de Qualcomm il y a seulement quelques jours à Hawaï, lors d’un événement où nous avons non seulement officiellement connu le puissant Snapdragon 8 Gen 3 et la fonctionnalité Qualcomm Seamless qui nous permettra d’unifier les appareils, mais également où plusieurs partenaires du géant de San Diego ont présenté certaines de leurs avancées et leurs principales innovations en cours de développement pour le plaisir de tous.

C’est le cas d’Honor, comme l’ont rapporté nos collègues de The Verge, puisque dans une vidéo diffusée lors de l’une des conférences du Snapdragon Summit, nous avons pu entrevoir le potentiel Honor Magic 6 qui est attendu prochainement, avec un design familier à l’avant (tout à l’écran) ainsi que des « îles dynamiques » appelées Magic Capsule.

Et ce n’est pas tout, car lors du bref discours de George Zhao, PDG de la marque Honor, nous avons également pu apercevoir une nouveauté importante concernant la façon de contrôler cette fenêtre dynamique dans l’interface, qui, selon nos observations, pouvait être automatiquement ouverte ou fermée en la regardant ou en détournant le regard, grâce à une fonctionnalité de suivi visuel dont nous avons encore besoin de plus de détails et d’informations.

Malheureusement, nous n’avons rien d’autre à vous dire concernant cette technologie de suivi visuel, qui sera combinée à d’autres capteurs et bien sûr à des algorithmes d’IA pour faciliter l’interaction homme-machine avec nos téléphones à l’avenir. En réalité, nous ne connaissons aucun autre cas d’utilisation qui justifierait à lui seul cette nouveauté que sont les Magic Capsules.

Plus précisément, Zhao s’est limité à confirmer en réponse à une question que le regard sera « l’un des paramètres que le smartphone évaluera pour interpréter nos intentions » et ainsi exécuter les commandes, donc nous pouvons nous attendre à davantage d’action de la part des capteurs et du logiciel dans cette nouveauté qui est évidemment encore à l’état embryonnaire.

La NPU Hexagon de Qualcomm et sa puissance de calcul liée à l’IA permettront d’exploiter des technologies comme celle-ci, et le Snapdragon Summit était donc un bon endroit pour la présenter. Pour beaucoup, cela ne sera pas important, mais c’est un outil d’accessibilité très intéressant qui facilitera l’interaction pour de nombreuses personnes, en particulier celles ayant des handicaps qui rendent l’utilisation des mains difficile.