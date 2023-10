Problèmes les plus courants de ChatGPT et leurs solutions

Je vais vous expliquer quels sont les principaux problèmes rencontrés dans ChatGPT et je vais vous montrer les solutions les plus efficaces.

ChatGPT en difficulté.

L’IA devient une technologie de plus en plus utilisée. De plus en plus de personnes apprennent petit à petit à en tirer parti, ce qui leur permet de gagner de l’argent avec ChatGPT et d’autres outils similaires. Bien sûr, dépendre d’un service peut vous mettre dans une situation difficile si ce service cesse d’être disponible. En ce qui concerne ChatGPT, connaissez-vous les problèmes les plus courants de cette plateforme et comment les résoudre ?

Dans les sections suivantes, nous examinerons les problèmes les plus courants du chatbot de OpenAI et les solutions possibles pour retrouver l’accès à cet outil. Que vous utilisiez ChatGPT gratuitement sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, ou que vous payiez pour la version Plus, ce que je vais vous dire ici vous intéresse. Apprenez à résoudre les problèmes les plus courants et continuez à exploiter cette technologie.

Pourquoi ChatGPT ne fonctionne-t-il pas ? Voici les raisons et les solutions possibles.

Je vais maintenant analyser quatre raisons pour lesquelles ChatGPT peut poser des problèmes aux utilisateurs. Dans chaque section, je vous indiquerai la solution la plus efficace et quelques détails supplémentaires que vous devriez connaître.

Grande demande

Un des problèmes les plus fréquents auxquels ChatGPT est confronté est la demande écrasante d’utilisateurs qui veulent interagir avec lui. Cela peut entraîner des temps d’attente plus longs et une capacité de réponse réduite. Il est indéniable que le fait que le chatbot ne puisse pas répondre génère de la frustration, surtout si la tâche que vous lui avez confiée est importante.

Quelle est la solution ? Dans ces cas, la manière la plus efficace de retrouver immédiatement l’accès à ChatGPT et de dépasser les autres utilisateurs en file d’attente est de souscrire à l’abonnement Plus. Il coûte 20 dollars par mois, taxes comprises.

Évidemment, une autre option, surtout si vous ne voulez pas payer, est d’attendre que des ressources soient plus disponibles ou d’accéder au chatbot aux heures de faible demande, comme tard le soir ou tôt le matin.

Ce que vous devez savoir. Au moment de son lancement, il était courant que la version gratuite de ChatGPT soit saturée. Actuellement, avec la baisse notable du nombre d’utilisateurs qu’il a connue, il est peu probable que le service soit indisponible en raison d’une demande excessive.

Le serveur ne fonctionne plus

Un autre problème courant est l’interruption du serveur hébergeant ChatGPT. Lorsque le serveur rencontre des problèmes techniques ou des interruptions, les utilisateurs perdent l’accès au chatbot, ce qui peut entraîner des interruptions dans le flux de travail et la communication.

Quelle est la solution ? La première étape consiste à vérifier que le problème concerne réellement ChatGPT. Cela est possible grâce à des services tels que Downdetector, qui recueillent les plaintes des utilisateurs concernant différents services, permettant ainsi de surveiller les pannes des serveurs. De plus, OpenAI dispose d’une page d’état indiquant le bon fonctionnement de ses serveurs.

Lorsque vous confirmez que le problème concerne la plateforme elle-même, il ne vous reste plus qu’à attendre que le service soit rétabli. Je vous recommande de ne pas actualiser la page à plusieurs reprises, mais plutôt de profiter de ce temps pour effectuer d’autres tâches. La récupération d’un système comme celui de ChatGPT peut prendre des heures.

Ce que vous devez savoir. Selon les données fournies par OpenAI, ChatGPT et ses autres services ont un taux de panne inférieur à 1 %. Cela signifie que la plateforme est pratiquement toujours en service.

Votre connexion Internet fonctionne mal

Les problèmes de connexion Internet affectent également l’expérience utilisateur dans ChatGPT. Si vous avez une connexion lente ou instable, la communication avec le chatbot sera ralentie. Il en va de même si vous avez des coupures continues de service. Dans de nombreux cas, vos requêtes n’arriveront pas correctement au chatbot, voire vous ne verrez pas la réponse.

Quelle est la solution ? Si vous avez déjà vérifié que ChatGPT fonctionne correctement et que le problème réside dans votre connexion, ces conseils peuvent vous aider à retrouver l’accès au service :

Recherchez un endroit avec un meilleur signal WiFi ou une meilleure couverture mobile.

Redémarrez le routeur.

Déconnectez tous les appareils qui ne sont pas nécessaires dans le réseau.

Demandez aux utilisateurs de réduire la charge sur le réseau.

Changez d’appareil pour écarter les problèmes sur le téléphone portable ou l’ordinateur.

Ce que vous devez savoir. Si vous rencontrez régulièrement des problèmes avec votre réseau, il est préférable de chercher d’autres solutions, comme utiliser un téléphone portable comme répéteur pour étendre le signal ou configurer un réseau maillé. Vous pouvez également essayer des astuces maison pour augmenter la couverture, comme créer une antenne pour votre routeur, ou connecter votre appareil via un câble Ethernet pour garantir la stabilité.

Le chatbot ne vous comprend pas ou ne veut pas répondre

Parfois, le problème avec ChatGPT est qu’il ne vous comprend pas bien ou qu’il ne veut pas répondre à votre demande. Dans ce cas, vous pourriez penser qu’il y a un problème avec la plateforme, mais il est probable que tout soit lié au type de demande que vous avez formulée.

Quelle est la solution ? Essayez d’être plus clair dans les demandes que vous formulez. Lorsque vous confiez des tâches, comme le traitement de texte ou la génération d’idées, essayez de spécifier clairement ce que vous voulez. D’autre part, rappelez-vous que ChatGPT évite de donner des réponses nuisibles, racistes ou discriminatoires. Si le modèle de langage refuse de traiter votre demande, cela contrevient probablement aux conditions générales de la plateforme. Essayez de lui parler d’un autre sujet.

Ce que vous devez savoir. L’IA est capable de générer des textes cohérents, mais contenant de nombreuses fausses informations. Le conseil est d’utiliser cet outil de manière responsable et de vérifier ses affirmations. Pour éviter ce type de problèmes, il est préférable d’effectuer des tâches avec des paramètres bien définis, où vous fournissez les informations vérifiables sur lesquelles le chatbot doit se baser.