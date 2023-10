Ils lui implantent un cœur de porc et il survit: il s’agit d’une grande révolution dans le monde de la médecine

Pendant plus d’un siècle, on a essayé d’utiliser cet organe animal chez les humains.

La compatibilité entre les humains et les porcs est exceptionnellement élevée

La science et la technologie ont toujours été étroitement liées. Nous trouvons des applications essentielles pour les médecins, ainsi que d’autres destinées à l’organisation des médicaments. Cependant, la technologie peut entourer la médecine de manière encore plus surprenante et remarquable : grâce à la modification des gènes. C’est ainsi qu’il a été possible d’implanter sans grandes complications un deuxième cœur de porc modifié chez un adulte et que ce dernier ne le rejette pas.

Ce succès est partagé, car il est en grande partie dû à la puissante technologie utilisée par les chercheurs médicaux pour mener ce type d’expériences.

Le cœur d’un porc dans le corps d’un humain : le premier cas avec un véritable succès

Un homme du Maryland, aux États-Unis, a reçu un cœur de porc et semble l’avoir accepté dans son corps sans problèmes. Il n’y a aucune trace de problème, du moins pour le moment, ce qui est une excellente nouvelle car il s’agit de la deuxième intervention de ce genre avec des cœurs de porc génétiquement modifiés pour les rendre compatibles avec notre corps.

Selon Futurism, Lawrence Faucette était un homme atteint d’une maladie cardiaque en phase terminale qui a été admis pour ce type de transplantation. Dans tous les cas, la première transplantation a également été réalisée au Maryland, mais l’homme est décédé deux mois plus tard des suites d’un médicament qui a endommagé son cœur de manière inattendue.

Dans le cas de Faucette, les choses semblent s’améliorer un peu. Alors que le patient précédent a eu des complications dès le début, Faucette est en parfaite santé, capable de respirer par lui-même et sans aucun signe de rejet de l’organe porcin. Évidemment, les médecins ne se sont pas éloignés du patient, ils lui font régulièrement des tests et le surveillent pour s’assurer que tout est en ordre.

Si tout se passe bien, les xénogreffes pourraient sauver la vie de millions de personnes dans le monde entier. Étant donné que les transplantations cardiaques ne sont pas particulièrement faciles, de même que trouver des donneurs compatibles pour ceux qui souffrent de ces problèmes. Tout cela grâce à la technologie d’édition de gènes qui a permis au corps de reconnaître les cœurs de porc comme s’ils étaient humains.

Les premières greffes de l’histoire ont été réalisées avec des porcs et des bovins. Cependant, les personnes recevant ces greffes vivaient très peu d’heures malgré le succès de l’opération. Au fil du temps, la technique s’est améliorée, mais jusqu’à présent, elle n’a été réalisée avec succès que sur des êtres humains.

L’un des principaux problèmes de ce type de questions est que les organes de porcs peuvent être porteurs de bactéries assez dangereuses pour la santé humaine. En réalité, elles sont mortelles, il est donc important de nettoyer le cœur du porc donneur avant qu’il y ait le moindre problème à l’intérieur.