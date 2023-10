Veux-tu un téléphone portable pas cher avec la 5G? Ce Xiaomi à moins de 250 euros est celui que je te recommande

Rendement, écran, appareil photo et autonomie brillent sur ce téléphone Xiaomi 5G que vous pouvez acheter avec une remise pouvant atteindre 150 euros.

Avec ce téléphone 5G à moins de 250 euros, vous profiterez d’un écran AMOLED de très bonne qualité // Image : AndroAall.

Il y a quelques mois, j’ai pu analyser le Redmi Note 12 Pro 5G et les sensations qu’il m’a laissées étaient si positives qu’il reste le téléphone que je recommande à ceux qui recherchent un bon téléphone de milieu de gamme, avec 5G et à prix abordable. Avec ce smartphone, vous profiterez d’un écran AMOLED de qualité, de bonnes performances, d’un appareil photo principal qui prend de très bonnes photos et d’une autonomie étendue avec une charge de 67W. En somme, il se comporte bien dans chacun des domaines pertinents.

Le meilleur, c’est que vous pouvez profiter d’une expérience de cette qualité à un prix très abordable. Le Redmi Note 12 Pro 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposé à partir de 379,99 euros, mais vous pouvez généralement l’acheter sur Amazon pour environ 230 euros. Si vous faites le calcul, vous verrez que vous économisez environ 150 euros sur l’achat d’un téléphone très complet. Il est généralement beaucoup plus cher sur AliExpress, où il coûte environ 240 euros, et sur PcComponentes, où il atteint généralement les 280 euros.

Si le prix du Redmi Note 12 Pro 5G dépasse votre budget, j’ai une autre recommandation à vous faire. Il s’agit du Redmi Note 12 5G, une option moins chère qui dispose également de la 5G. Lors de l’analyse du Redmi Note 12 5G, nous avons constaté qu’il se comportait bien lors d’une utilisation basique et, le meilleur, vous pouvez l’acheter pour un peu plus de 180 euros sur Amazon.

Redmi Note 12 Pro 5G, le téléphone pas cher avec 5G que je recommande

Comme je l’ai mentionné précédemment, le Redmi Note 12 Pro 5G me semble être un excellent achat en raison de l’équilibre qu’il offre entre ses différents aspects. Vous le découvrirez rapidement en l’allumant, car vous verrez l’excellente qualité affichée par son écran AMOLED. Il a une taille de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Grâce à ces caractéristiques, il offre d’excellents résultats dans tous les domaines.

Le niveau se maintient lorsque nous commençons à ouvrir des applications. Le processeur MediaTek Dimensity 1080 5G offre de bonnes performances pour les tâches les plus courantes, et tient le coup lorsqu’il est confronté à des tâches plus exigeantes, comme le jeu. De plus, il offre la connectivité 5G, ce qui en réalité l’un des meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pouvez acheter. En ce qui concerne le système d’exploitation, il sera l’un des téléphones qui passeront bientôt à Android 14.

Le Redmi Note 12 Pro 5G est un téléphone que vous pouvez également utiliser pour prendre des photos de qualité. Il a 3 objectifs à l’arrière, mais le plus utile est le Sony IMX766 de 50 mégapixels qui sert d’appareil photo principal. Avec lui, vous pourrez capturer de très bonnes images, ainsi que filmer des vidéos en 4K. De l’autre côté, l’appareil photo avant de 16 mégapixels se distingue, utile pour les selfies et pour le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Je vous recommande également ce téléphone pour sa batterie de 5 000 mAh, qui offre une journée et demie d’autonomie avec une utilisation normale avant de devoir recharger. Même lorsque vous êtes très exigeant, le Redmi Note 12 Pro 5G tient facilement jusqu’à la nuit. Je trouve très intéressant le fait qu’il prend en charge la charge rapide de 67W, ce qui signifie que vous avez besoin de moins d’une heure pour le recharger avec le chargeur fourni dans la boîte.

Il y a d’autres détails moins importants qui me semblent également pertinents dans l’expérience d’utilisation. Par exemple, le fait qu’il est équipé de 2 haut-parleurs avec Dolby Atmos et d’un port de 3,5 millimètres, essentiels dans le domaine audio. Le lecteur d’empreintes digitales, la technologie NFC et un design qui se distingue par sa finesse et sa légèreté sont également très utiles.

Toutes ces informations confirment ce que je vous disais au début, à savoir que le Redmi Note 12 Pro 5G est un milieu de gamme très complet. Vous pouvez l’acheter pour environ 230 euros sur Amazon, ce qui en réalité un achat encore plus recommandable.

