7 applications recommandées par Google à installer sur les tablettes et les téléphones pliables

Il existe 7 applications gratuites de productivité auxquelles on peut tirer le meilleur parti sur des appareils avec de grands écrans, voyons pourquoi.

Ces applications recommandées par Google sont particulièrement utiles pour les appareils avec de grands écrans // Image : AndroAall.

Google souhaite que vous tiriez le meilleur parti de vos appareils avec de grands écrans, tels que les smartphones pliants et les tablettes. Pour cela, il vous recommande 7 applications de productivité qui ont été conçues spécialement pour ce type d’appareils. Certaines des applications recommandées par Google sont plus connues, comme Gmail, tandis que d’autres peuvent être une véritable découverte pour vous.

Si vous utilisez régulièrement votre tablette ou votre smartphone pliant pour travailler et/ou étudier, ces applications peuvent totalement changer la façon dont vous travaillez. Les recommandations sont fournies sur le blog officiel de Google, où Maru Ahues Bouza – directrice de la gestion des produits – explique brièvement pourquoi vous devriez prêter attention à ces 7 applications.

Gmail

Gmail, le service de messagerie de Google, est l’une de ces applications auxquelles on peut tirer le meilleur parti avec un appareil doté d’un grand écran. Comme l’explique l’entreprise sur son site web, l’application Gmail permet d’ouvrir des liens et des pièces jointes dans la partie droite de l’écran tandis que le courrier électronique continue d’apparaître dans la partie gauche. En réalité, l’utilisateur peut même choisir l’espace de l’écran dédié à chaque section.

Ainsi, Gmail facilite grandement la visualisation des courriels et de leur contenu dans la même application, sans avoir besoin d’en sortir. Le fonctionnement de cet outil est parfaitement visible dans le GIF précédent, fourni par Google.

Google Docs

Une autre des applications recommandées est Google Docs, également connue sous le nom de Documentos de Google. La société recommande son utilisation sur les tablettes et les smartphones pliants en raison de la rapidité avec laquelle vous pouvez modifier les documents texte. Comme on peut le voir dans le GIF précédent, il suffit d’ouvrir un document et de cliquer n’importe où dessus pour que le clavier virtuel s’affiche et que vous puissiez commencer à écrire rapidement.

Google Docs est l’un des meilleurs éditeurs de texte que vous pouvez utiliser pour travailler et étudier. Si vous effectuez ces tâches sur une tablette, vous constaterez qu’il est particulièrement intéressant en raison de sa rapidité d’édition. De plus, vous avez accès à d’autres astuces géniales pour gagner du temps lors de l’utilisation de Google Docs.

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader a récemment été mis à jour pour offrir une meilleure conception sur les appareils Android dotés de grands écrans. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez utiliser l’affichage partagé pour ouvrir un document avec Adobe Acrobat Reader sur la moitié de l’écran et une autre application sur l’autre moitié. Par exemple, vous pouvez ouvrir un PDF avec des notes sur la gauche et un traitement de texte pour faire un résumé sur la droite.

Comme le rapporte Google, l’idée des développeurs de l’application est de permettre aux utilisateurs d’ouvrir simultanément deux fichiers PDF afin de pouvoir travailler avec plusieurs documents, une fonctionnalité sur laquelle ils travaillent déjà.

Zoom

L’un des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l’utilisation d’une application sur un smartphone pliant est que celle-ci n’est pas adaptée à ce type d’écrans. Heureusement, ce n’est pas le cas avec Zoom, la plateforme de visioconférence de groupe. Google la recommande car son application dispose d’un nouveau design qui vous permet de l’utiliser facilement en mode mains libres sur votre smartphone pliant.

Le nouveau design consiste à afficher l’image de la visioconférence en haut de l’écran, vous pourrez donc la voir parfaitement lorsque le téléphone est à moitié plié et posé sur la table. Les contrôles de la visioconférence apparaissent en bas de l’écran, parfaitement accessibles lorsque le téléphone est dans cette position. Ainsi, vous pouvez poser le smartphone pliant sur la table tout en parlant confortablement et en effectuant d’autres tâches.

Dropbox

Dropbox est l’un des meilleurs services de stockage de fichiers dans le cloud et, le meilleur, il dispose d’une application spécialement conçue pour les appareils dotés de grands écrans. Lorsque vous ouvrez Dropbox sur une tablette, le contenu s’adapte pour tirer le meilleur parti de chaque pouce de l’écran. De plus, l’application prend désormais en charge l’utilisation d’une souris et d’un clavier externes.

Evernote

Evernote est l’une des applications les plus utiles que vous pouvez installer sur vos appareils, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous pouvez y stocker toutes vos notes, les notes que vous prenez en classe et les tâches que vous avez à faire. Vous pouvez non seulement écrire du texte, mais aussi dessiner, ajouter des photos et inclure des enregistrements vocaux. C’est une application si complète que Google vous recommande de l’utiliser, en particulier sur les appareils de grande taille.

Comme l’explique Maru Ahues, l’application est compatible avec un stylet pour que vous puissiez ajouter des notes manuscrites. De plus, elle dispose d’une application pour tablettes avec une conception idéale. La liste des notes enregistrées apparaît à gauche, tandis qu’à droite, vous verrez en grand le contenu de la note sélectionnée. De plus, Evernote pour tablettes a également amélioré ses widgets de manière significative pour que vous puissiez voir les notes directement depuis l’écran d’accueil.

Todoist

Todoist est l’une des meilleures applications de gestion de tâches sur Android, et elle est également recommandée par Google. Avec Todoist, vous pouvez organiser toutes les tâches que vous avez à faire dans différentes catégories, partager certaines d’entre elles avec d’autres utilisateurs et intégrer toutes les informations dans d’autres services tels que Gmail.

Google la met en évidence car elle dispose d’une conception particulièrement intéressante lorsqu’elle est utilisée sur un smartphone pliant ou une tablette. À gauche, vous avez une barre avec les principaux menus de l’application, tandis qu’à droite, vous pouvez voir les tâches du dossier sélectionné. Ainsi, il est beaucoup plus facile et rapide de trouver vos tâches en cours et d’accéder à d’autres sections telles que les paramètres.