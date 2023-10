5 millions de téléchargements et une évaluation de 4,7 : Geometry Dash est de nouveau à la mode

C’était l’un des jeux les plus importants de la dernière décennie, mais il n’a pas reçu de mise à jour depuis 6 ans.

Geometry Dash a célébré ses 10 ans en 2023

Geometry Dash est l’un des jeux les plus mythiques de la dernière décennie. Il a révolutionné le secteur des jeux vidéo mobiles et des milliers de créateurs de contenu ont téléchargé leurs parties sur YouTube. 10 ans après sa sortie, son développeur a annoncé la sortie de la version 2.2, car sa dernière mise à jour remonte à 2017, restant à la version 2.111. C’est pourquoi il est de nouveau à la mode.

La version LITE est plus accessible

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, son concept est assez simple : vous contrôlez un cube qui avance horizontalement en évitant les obstacles. Cela semble très simple et c’est le cas dans les niveaux les plus faciles, mais tout se complique lorsque vous atteignez les niveaux suivants, qui augmentent progressivement la vitesse jusqu’à ce que surmonter chaque obstacle devienne un défi. Sa difficulté extrême dans les niveaux les plus élevés en a fait un titre très diffusé sur les plateformes de streaming.

Il a été lancé en août 2013 pour Android et iPhone. Il est actuellement disponible sur le Play Store et l’App Store, mais il est difficile d’y jouer car il n’a pas été mis à jour pour les derniers smartphones, il est donc impossible de le télécharger à moins de posséder un ancien appareil. Les deux versions coûtent 1,99 euros. Cependant, sur les deux systèmes, vous pouvez profiter de sa version LITE, qui est très similaire et gratuite. La mécanique est identique, mais elle incorpore des modifications graphiques et de gameplay.

Téléchargez Geometry Dash Lite pour Android

Téléchargez Geometry Dash Lite pour iPhone

Cependant, vous pouvez toujours attendre la sortie de la version 2.2. Lors d’une diffusion en direct sur YouTube en août dernier, l’un des développeurs du jeu a affirmé que la version 2.2 serait lancée prochainement. À l’origine, la date de sortie était prévue pour octobre, mais aucune nouvelle n’a été reçue. Cependant, bien que nous n’ayons pas reçu de nouvelles, les attentes suscitées par l’annonce officielle l’ont remis à la mode, ce qui pourrait inciter RobTop, le studio responsable, à sortir la nouvelle version bientôt.

Il n’est pas le seul ancien jeu à revenir sous les projecteurs, d’autres jeux mythiques, comme Happy Wheels, l’ont également fait. Le retour de ces jeux vidéo peut convaincre les responsables de créer une suite. S’il finit par être mis à jour, il pourrait probablement figurer parmi les 58 meilleurs jeux Android à jouer en 2023.