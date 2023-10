Cette extension vous permet de sauter l’une des parties les plus ennuyeuses de YouTube.

SponsorBlock est une extension open source pour les navigateurs Web qui bloque les annonces sur YouTube à la fois sur ordinateur et sur mobile.

Découvrez la solution ultime pour bloquer les annonces ennuyeuses de YouTube sans payer l’abonnement premium.

YouTube est, sans aucun doute, l’une des plateformes de streaming vidéo les plus populaires actuellement, mais la partie la plus ennuyeuse du service de Google est que si vous ne souscrivez pas à l’abonnement premium, vous devez supporter les annonces ennuyeuses qui apparaissent au début, au milieu et à la fin de la vidéo.

C’est pourquoi nous allons vous présenter aujourd’hui la solution ultime pour profiter d’un YouTube sans annonces totalement gratuit : une extension de navigateur qui vous permet de vous passer rapidement et facilement de la publicité ennuyeuse de YouTube.

SponsorBlock est la meilleure option pour éviter les annonces sur YouTube

SponsorBlock est une extension open source pour les navigateurs Web qui vous permet de passer les annonces qui apparaissent sur les vidéos de YouTube, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone Android. Le fonctionnement de cette extension est vraiment simple : chaque fois qu’un utilisateur regarde une vidéo sur YouTube et qu’une annonce apparaît, cette extension la saute automatiquement en utilisant un système de requête d’annonces qui respecte également votre vie privée car il ne collecte pas de données.

Mais SponsorBlock ne se limite pas à sauter les annonces, car il peut également bloquer d’autres éléments d’une vidéo YouTube tels que les introductions ou les rappels pour s’abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d’aller directement à l’essentiel de la vidéo et de vous passer des éléments superflus.

SponsorBlock est compatible avec une grande variété de navigateurs Web pour ordinateur, notamment Google Chrome, Firefox, Brave, Microsoft Edge, Safari et Opera, et peut également être utilisé sur Android et iOS.

Pour installer SponsorBlock sur votre navigateur Web préféré, il vous suffit de consulter le site web du projet et de cliquer sur le bouton du navigateur que vous utilisez. Dans le cas de Google Chrome, Opera et Firefox, ledit bouton vous conduira directement au lien direct de l’extension dans les boutiques d’extensions de Google et Mozilla, tandis que si vous cliquez sur les boutons de Microsoft Edge et de Safari, vous verrez les instructions à suivre pour l’installer sur ces deux navigateurs.

Si vous voulez profiter de cette extension sur votre téléphone Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site web de SponsorBlock depuis votre smartphone Android

Appuyez sur l’icône Android qui apparaît en bas de la page

Cliquez sur le lien de Firefox Beta et lorsque le Google Play s’ouvre, appuyez sur le bouton Installer

Ouvrez l’application Firefox Beta et appuyez sur le bouton des trois points verticaux situé dans le coin inférieur droit de l’application

Accédez à la section Add-ons et appuyez sur le bouton Gestionnaire d’add-ons

et appuyez sur le bouton Lorsque vous y êtes, faites défiler vers le bas et cliquez sur l’option Rechercher plus d’add-ons

Connectez-vous à votre compte Firefox et utilisez la barre de recherche en haut de la page pour trouver l’extension SponsorBlock

Enfin, appuyez sur les boutons Ajouter à Firefox et Ajouter pour ajouter l’extension à l’application Firefox Beta

Notez que ce tutoriel est valable pour deux versions de Firefox pour Android : Firefox Beta et Firefox Nightly, et vous pouvez également utiliser l’extension SponsorBlock avec certaines applications tierces pour Android telles que Libretube, ReVanced, SkyTube ou Clipious, ainsi que deux applications pour Android TV : SmartTubeNext et iSponsorBlockTV.

Google Play Store | Firefox Beta for Testers

Google Play Store | Firefox Nightly for Developers