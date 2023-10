À John Carpenter, peu importe que tu croies qu’il soit un maître de l’horreur ou non

Il ne veut que regarder du basket et jouer à des jeux vidéo.

John Carpenter, un maître du cinéma qui ne veut que jouer et regarder des sports

Si vous avez lu notre spécial sur 5 films d’horreur peu connus que vous devriez voir, il est très probable que vous connaissiez John Carpenter, l’un des grands maîtres de ce genre de cinéma. Malgré cela, Carpenter révèle dans une interview exclusive avec Insider qu’il ne recherche pas la gloire et ne s’identifie pas comme tel.

Il est difficile de croire que le père de films tels que Halloween, The Thing, Christine ou Prince des ténèbres dise cela de lui-même, mais Carpenter ne porte pas trop attention à cet héritage par ailleurs impressionnant. « Je ne suis maître de rien », dit-il. « Je veux juste jouer à des jeux vidéo et regarder du basket. C’est tout ce qui m’importe. Je ne veux déranger personne ». Ce plan ne semble pas mal non plus.

L’importance de l’horreur pour Carpenter

Malgré son manque d’intérêt à être étiqueté comme un maître de l’horreur, Carpenter reconnaît l’importance du genre. Dans la même interview, il a également parlé de la façon dont les films d’horreur peuvent refléter les peurs et les angoisses de l’époque.

« Cela a toujours été avec nous », dit-il. « À chaque génération, un réalisateur viendra, un producteur viendra et réinventera le film d’horreur. Regardez en arrière à l’époque de la Dépression, Dracula est sorti. C’était une grande sensation suivie de Frankenstein, aussi une grande sensation. Pourquoi ces films étaient-ils tels ? Parce qu’ils parlaient aux gens de la génération qui traversait une période difficile« .

Carpenter croit également que les films d’horreur peuvent être un puissant outil pour comprendre l’évolution socioculturelle. Il a cité des films tels que Psychose d’Hitchcock et La nuit des morts-vivants de Romero comme des exemples de films d’horreur qui ont fait écho auprès du public car ils explorent d’importants problèmes sociaux. « Ces choses se produisent et sont générationnelles« , poursuit-il. « Notre génération le fait, et la prochaine génération viendra ramasser les pièces de l’horreur, les tropes, les histoires et les recréera. Et j’adore ça. C’est quelque chose qui le rend renouvelé ».