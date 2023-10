Bien, joli et pas cher : ce Xiaomi ne coûte que 119 euros et est l’un des achats les plus recommandés.

Le téléphone chinois est non seulement beau, mais il est également équipé de tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant des années. Allez-vous résister ?

Détail des bordures du Redmi 10 2022.

L’un des meilleurs Xiaomi pas cher atteint l’un de ses prix les plus bas à ce jour. Vous avez la possibilité d’acheter le Redmi 10 2022 pour seulement 119 euros grâce à Amazon. Ce n’est pas seulement une grande remise, mais vous pouvez également le recevoir rapidement et gratuitement à votre porte. Il vous suffit de devenir un utilisateur Prime.

Nous parlons d’un smartphone qui est récemment sorti à la vente pour 199 euros, vous pouvez économiser de l’argent et obtenir un appareil sur lequel vous pouvez compter. Il a un design élégant, une fiche de caractéristiques complète et une batterie qui ne vous laissera pas tomber. Nous vous expliquons tout sur le terminal Xiaomi.

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Profitez de vos séries et films préférés, l’écran de ce Redmi a beaucoup à offrir. Il a une diagonale de 6,5 pouces, une technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont des chiffres très intéressants pour un smartphone qui ne coûte que 119 euros, on ne peut pas le nier.

Son cerveau est le Helio G88 de MediaTek, une puce que nous avons testée à plusieurs reprises et en qui vous pouvez avoir confiance. Il n’y a pas de doute, c’est un processeur capable de faire fonctionner sans problème ces applications que nous utilisons tous quotidiennement, comme WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube et bien d’autres. Au fait, vous obtenez le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

À l’arrière, il est équipé de pas moins de 4 caméras. 4 capteurs que vous pourrez exploiter sans crainte : il est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra pour le mode portrait.

➡️ Voir l’offre Redmi 10 2022 (128 GB)

N’hésitez plus, si vous recherchez un téléphone sur lequel vous pouvez compter pour moins de 150 euros, ce Redmi est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Je n’ai aucun doute, il répond à tous les standards de base et est capable d’offrir une bonne expérience utilisateur. Que pouvez-vous demander de plus pour seulement 119 euros ?

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !