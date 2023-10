Ce téléphone portable dispose d’un réglage spécial qui bloque les caméras et le microphone, idéal pour votre vie privée

Le terminal vous aide à protéger votre vie privée avec un bouton qui bloque rapidement les caméras et le microphone.

C’est le bouton qui permet à l’utilisateur de bloquer directement l’accès aux caméras et au microphone // Image : Murena.

En dehors de Xiaomi, Samsung et realme, il y a des fabricants de téléphones mobiles qui cherchent à sortir de la norme pour offrir des terminaux innovants sans les applications de Google. Murena est l’une de ces marques, qui revient avec le Murena 2. En plus de se passer de Google, ce téléphone attire l’attention par son bouton spécial qui bloque directement l’accès aux caméras et au microphone, offrant ainsi un degré supplémentaire de confidentialité à l’utilisateur.

Le Murena 2 a d’autres caractéristiques qui en font une option intéressante. Par exemple, son écran Full HD+, son processeur MediaTek et sa caméra arrière de 64 mégapixels, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh. La mauvaise nouvelle ? Pour l’instant, le Murena 2 n’est pas encore officiellement disponible à la vente. Vous pouvez l’obtenir via le projet ouvert sur Kickstarter, mais les quantités disponibles sont limitées.

Murena 2, le téléphone portable avec un bouton pour bloquer les caméras et le micro

Murena est responsable de certains des téléphones les plus originaux que l’on trouve sur le marché actuel. Le premier exemple de leur travail a été le Murena One, un téléphone totalement dépourvu de Google. Maintenant, un an après ce lancement, nous connaissons un Murena 2 qui conserve certaines des qualités du modèle précédent et en ajoute d’autres très intéressantes liées à la confidentialité.

La grande particularité du Murena 2 est qu’il est doté d’un bouton sur son côté gauche qui bloque directement l’accès aux caméras et au microphone. Lorsque l’utilisateur souhaite utiliser le téléphone de manière plus privée, il suffit de déplacer cet interrupteur vers le bas pour rendre les caméras et le microphone inutilisables. Il saura que les deux éléments sont bloqués car le cercle situé au-dessus du bouton deviendra rouge, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante.

En plus d’être un téléphone qui se soucie de la confidentialité, le Murena 2 est idéal car il prend en compte la déconnexion technologique de l’utilisateur. Juste de l’autre côté, à droite, il est équipé d’un interrupteur très similaire qui active automatiquement le mode avion et met le téléphone en mode silencieux. Ainsi, l’utilisateur ne sera pas dérangé par les appels ni par les notifications, il pourra oublier complètement son téléphone.

La confidentialité et la déconnexion sont des éléments clés pour Murena, qui offre également à l’utilisateur la possibilité de quitter l’écosystème Google. Pour cela, le Murena 2 fonctionne avec un système d’exploitation basé sur Android appelé /e/OS. Il se passe complètement des applications Google, mais cela ne signifie pas que le téléphone est vide. Le Murena 2 est livré avec des applications de base développées par le fabricant lui-même, telles que le calendrier, l’horloge et le téléphone.

Bien sûr, le téléphone offre la possibilité d’installer facilement n’importe quelle application, y compris celles de Google. L’utilisateur peut le faire depuis l’App Lounge, ou depuis des stores tiers tels que Uptodown ou Apptoide. Une autre caractéristique spéciale de /e/OS est qu’il est livré avec des fonctionnalités de confidentialité utiles, telles qu’un moniteur d’applications avancé et un VPN.

Au-delà de ces particularités, le Murena 2 présente des spécifications similaires à celles d’un smartphone traditionnel. Sa face avant est occupée par un grand écran Full HD+, son processeur est le MediaTek Helio P70 et il est doté d’une triple caméra arrière dirigée par une lentille principale de 64 MP. Enfin, une batterie de 4 000 mAh garantit une longue autonomie.

Le Murena 2 n’est pas disponible à l’achat dans des stores tels qu’Amazon, mais il existe un moyen de se le procurer. Vous pouvez l’obtenir via le projet ouvert par Murena sur Kickstarter, où il est disponible au prix de 399 euros si vous profitez de la promotion « Early Bird ». Lorsqu’il sera officiellement lancé sur le marché, il aura un prix de vente recommandé de 499 euros.