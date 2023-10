Amazon teste ses nouveaux robots humanoïdes et c’est un véritable spectacle

Les nouveaux robots d’Amazon ont des mains, des jambes et un mouvement très similaire à celui des humains, qu’ils aideront bientôt dans les entrepôts.

Voici Digit, le nouveau robot humanoïde qu’Amazon teste déjà dans ses entrepôts aux États-Unis // Image: Amazon.

Depuis quelques semaines, certains entrepôts d’Amazon aux États-Unis comptent un nouvel arrivant nommé Digit. Il ne s’agit pas d’un nouveau chef, ni d’un employé ni d’un produit récemment arrivé dans le catalogue du store, mais d’un robot humanoïde qui arrive avec la volonté de révolutionner le travail dans les entrepôts de l’entreprise. En plus de pouvoir connaître quelques informations sur ce robot, nous avons également pu voir comment il travaille, et franchement, c’est tout un spectacle.

Digit a des bras et des jambes comme un être humain, ce qui lui permet de se déplacer comme s’il en était un. Cela lui permet de saisir et manipuler des objets, ainsi que de les transporter vers d’autres endroits de l’entrepôt. L’arrivée de ces robots humanoïdes chez Amazon est positive en termes d’avancée technologique, mais négative en termes d’implications pour les travailleurs de l’entreprise, qui prédisent déjà les graves conséquences de leur intégration.

Digit, le robot humanoïde d’Amazon

Depuis des années, Amazon travaille sur l’automatisation des différentes phases de travail dans ses entrepôts, de la préparation des commandes à leur livraison. D’ailleurs, la société prévoit déjà que la livraison de colis par des drones arrive en Europe très bientôt. Pendant ce temps, aux États-Unis, elle teste l’implantation de Digit, un robot à l’apparence humaine qui promet de changer la façon de travailler dans les entrepôts.

Selon la BBC, Amazon teste l’utilisation de ce robot humanoïde dans ses entrepôts dans le but de « libérer les employés pour qu’ils puissent offrir de meilleurs services aux clients ». Pour cela, ils ont choisi un robot ayant des bras, des jambes et un mouvement très similaire à celui d’une personne. Vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, où Digit apparaît pendant quelques secondes en train de travailler dans un entrepôt de l’entreprise.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, Digit a des bras allongés qui lui permettent de saisir et déplacer facilement un grand plateau. Une fois saisi, il utilise ses jambes pour se diriger vers le tapis roulant et y déposer le plateau. Il est vrai que le robot n’est pas spécialement rapide ni agile, mais il accomplit sa tâche avec succès. Bien que nous ne le voyions pas dans les images, nous savons que Digit est également capable de monter et descendre des escaliers grâce à la flexibilité de ses jambes.

Ce robot a été créé par la société Agility Robotics, dont nous consultons le site web pour en savoir plus sur Digit. C’est ainsi que nous découvrons qu’il mesure 1,75 centimètre de hauteur, pèse 65 kilogrammes et possède suffisamment de force pour saisir et transporter des objets pesant jusqu’à 16 kilogrammes. Pour l’instant, le robot est utilisé pour déplacer des colis, mais le plan de la société est qu’à l’avenir, il puisse décharger des remorques entières et, en fin de compte, livrer des colis à leur destination.

Digit peut saisir et transporter des colis, ainsi que monter et descendre des escaliers.

Digit n’est pas le premier robot qu’Amazon utilise dans ses entrepôts, mais c’est le premier à imiter les mouvements d’un être humain. Pour le moment, sa tâche consiste à aider les travailleurs dans le processus de recyclage des conteneurs, une tâche très ennuyeuse selon les responsables de l’entreprise. Il semble que l’idée de la société soit que les robots collaborent avec les travailleurs à l’avenir, mais sans les remplacer. Tiendra-t-elle parole ?