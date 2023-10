Ces 3 ordinateurs portables sont en tête de liste des ventes sur Amazon.

Trois des fabricants les plus vendus reviennent sur le podium de l’informatique portable.

ASUS, CHUWI et Lenovo dominent le marché des ordinateurs portables parmi de nombreuses autres options disponibles.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour les étudiants ou si vous recherchez un ordinateur pour le travail à distance, l’une de ces trois options vous conviendra. L’une d’entre elles est plus chère, mais ne dépasse pas un budget maximum de 700 euros. Que vous l’utilisiez pour prendre des notes et faire des travaux, utiliser des logiciels de bureautique ou jouer à des jeux actuels, vous pouvez opter pour l’un d’entre eux.

Actuellement, ils occupent les trois premières places de la liste des best-sellers sur Amazon pour de nombreuses raisons. Nous allons les examiner un par un pour comprendre pourquoi ils sont en tête de ce classement des meilleures ventes aujourd’hui.

Obtenez l’un des ordinateurs portables les plus vendus parmi ces trois

Vous voulez une puissance graphique ? Vous avez besoin qu’il soit léger et mince ? Ou vous prévoyez d’en acheter un avec une très bonne autonomie de batterie ? Vous trouverez sûrement votre modèle idéal aujourd’hui, peut-être parmi ces trois modèles, mais l’univers des ordinateurs portables est vaste.

ASUS TUF Gaming F15 : ASUS est un fabricant qui se distingue depuis de nombreuses années en proposant du matériel de haute qualité à des prix réduits. Cet ordinateur portable est conçu pour le jeu, vous pouvez donc lui confier n’importe quelle tâche. Il est équipé d’un processeur Intel i5-11400H haute performance, de 16 Go de RAM, de 512 Go de SSD et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire GDRR6. Son clavier est rétroéclairé. L’écran est de 15,6 pouces, de type IPS, avec une luminosité de 250 nits, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est livré sans système d’exploitation préinstallé.

ASUS TUF Gaming F15

CHUWI HeroBook Pro : ce petit ordinateur portable possède un écran de seulement 14,1 pouces avec une résolution Full HD. CHUWI fabrique des ordinateurs portables fins et légers comme celui-ci, avec une licence Windows 11. Cette unité est équipée d’un processeur Intel Celeron N4020, de 8 Go de RAM et d’un disque SSD de 256 Go. Il ne pèse que 1,39 kg, ce qui en réalité le plus léger des trois. C’est un ordinateur pour effectuer des tâches simples où que vous soyez, que ce soit au café, à la bibliothèque ou dans l’avion, avec un bruit minimal.

CHUWI HeroBook Pro

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 : Lenovo se distingue depuis plusieurs années dans le domaine des ordinateurs et est maintenant au niveau d’HP ou d’ASUS en termes de ventes. Ce modèle est équipé d’un processeur Intel i3-1115G4, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Il est livré sans système d’exploitation, vous devrez donc obtenir une licence Windows. Il est mince et léger (1,65 kg) et dispose d’un écran TN de 15,6 pouces Full HD. Il est plus puissant que le modèle de CHUWI et plus grand.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Donc, si vous recherchez un ordinateur portable, la plupart des utilisateurs achètent ces trois modèles que nous vous avons présentés. Si vous voulez quelque chose de plus haut de gamme, optez pour celui d’ASUS, et les deux autres sont plus destinés à des tâches moins exigeantes.

