Le Japon développe le premier robot Transformer : il se transforme en voiture et vous pouvez le conduire

Archax est la nouvelle invention de Tsubame Industries, une start-up dont on va beaucoup parler.

Ce robot est à la fois un véhicule

Depuis de nombreuses années, il existe des véhicules intelligents, notamment des voitures équipées d’Android Auto. Les voitures électriques, quant à elles, disposent également de fonctionnalités intelligentes très intéressantes qui peuvent nous amener à oublier la conduite. Ce que aucun de ces véhicules n’a, c’est la possibilité de se transformer en un robot tripulé, comme si nous étions dans la célèbre série animée Evangelion.

En revanche, Archax est un véhicule de transport assez particulier. Il s’agit d’un robot qui peut se transformer en véhicule, comme c’est le cas dans la célèbre série animée et les films Transformers. Derrière cette invention se trouve Tsubame Industries, l’un des meilleurs exemples de la façon dont la robotique et les sciences de l’automobile japonaises sont toujours à la pointe dans le monde entier.

Shinji, monte dans l’EVA, nous allons te dire quelles sont les particularités d’Archax.

Archax, le jouet que nous avons tous voulu avoir, maintenant une réalité

Archax 3rd PV 「Dynamic Viewing」を公開しました。 AIを用いた最新の撮影技法NeRFを使用しました。

全編はYoutubeにてご覧ください! The PV was created using NeRF, the latest photography technique using AI.

Ple check the full video on Youtube!https://t.co/nKQQjreCtL pic.twitter.com/eBMXvtbMVD — ツバメインダストリ(株)/Tsubame Industries Co.,Ltd. (@Tsubame_HI) 19 octobre 2023

Avec ses 4,5 mètres de hauteur et ses 3,5 tonnes, nous sommes en présence d’une véritable monstruosité construite en acier, en aluminium et en plastique imprimé en 3D pour réaliser les formes des parties les plus complexes. De cette manière, en raison de son poids colossal, il n’est pas particulièrement rapide, car il atteint seulement 10 kilomètres par heure. Cependant, c’est un véritable exploit, car avec un tel poids, il est très difficile pour ce robot d’atteindre une vitesse beaucoup plus élevée.

Quoi qu’il en soit, sa particularité la plus remarquable est qu’il se transforme et passe d’une sorte de véhicule humanoïde à un véhicule parfaitement conduisible. Ce niveau de conversion lui donne une valeur incroyable, car c’est une démonstration technique vivante du potentiel de ce type de technologies.

Pour y parvenir, il a été nécessaire de lui incorporer 26 articulations qui fonctionnent comme un ensemble parfait d’engrenages pour faciliter sa transformation. De plus, esthétiquement, il est très beau et intègre toutes les influences propres au genre dont il essaie de s’inspirer.

Que pouvons-nous attendre d’un pays qui possède un Gundam grandeur nature ? Eh bien, comme il est évident, ils voulaient le rendre réalité. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pour le moment que d’une démonstration technique, mais qui sait si dans le futur, il y aura plus d’un ou deux de ces gigantesques engins servant dans les usines ou dans des endroits où l’homme ne peut pas rester sans protection pendant de longues périodes.

Dans les vidéos de démonstration publiées sur Twitter par Tsubame Industries, la start-up qui a pris le risque de créer ce véhicule humanoïde, on peut voir parfaitement son mouvement.

En résumé, voici ses points forts :