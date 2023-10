Marvel’s Spider-Man 2: le bug hilarant qui vous transforme en cube et a enchanté les fans

Le cube le plus puissant de l’histoire.

La faille dans les modèles de Spider-Man a généré

Parfois, les bugs et les glitches peuvent être irritants, mais d’autres fois, ils peuvent être très amusants. Marvel’s Spider-Man 2 et son Spider-cube sont un parfait exemple de cela, car les fans ont montré leur surprise et leur joie face à cette erreur amusante qui transforme l’homme-araignée en un petit, mais très puissant cube.

Le bref séjour du Spider-cube

Cependant, le cube de Marvel’s Spider-Man 2 avait une destinée claire : être corrigé par les développeurs d’Insomniac. En effet, c’est ce qu’ils ont fait avec le premier patch du jeu, où, en plus de résoudre le glitch du Spider-cube, ils ont corrigé l’erreur du drapeau de Porto Rico de Miles Morales, qu’ils avaient peint aux couleurs du drapeau de Cuba.

Cependant, après les événements hilarants générés par le Spider-cube, de nombreux utilisateurs se sont lamentés de voir cette erreur finalement corrigée, en publiant des mèmes et des commentaires très amusants. En réalité, certains utilisateurs ont même créé une version en bande dessinée de ce héros polyédrique. Cependant, il reste encore des utilisateurs qui affirment avec satisfaction que le Spider-cube est toujours présent.

✨Eh bien mes amis, il semble qu’Insomniac ait corrigé notre ami Spider-Cube de Spider-Man 2 sur PS5✨ pic.twitter.com/lhXYCbovAK — !CHRiS! Jones ✪ I’m OFFICIAL and BUSY (@mistajonz) 27 octobre 2023

✨Je l’appelle Spider-Cube, basé sur un glitch que j’ai eu dans Spider-Man 2 d’Insomniac sur PS5 plus tôt aujourd’hui✨ pic.twitter.com/UlLOq1FvlI — !CHRiS! Jones ✪ I’m OFFICIAL and BUSY (@mistajonz) 23 octobre 2023

ils N’ONT PAS supprimé le spider-cube ???? je suis content d’avoir enfin eu le glitch pic.twitter.com/nYtytV4SfL — x (@gl4mour_) 27 octobre 2023

Un cube avec des pouvoirs arachnéens

Le meilleur du glitch du cube était que, même si Spider-Man se transformait en une figure géométrique, toutes ses compétences, mécaniques et pouvoirs étaient intacts. Ainsi, même si nous ne voyions pas le héros à l’écran, le cube pouvait se battre sans problème contre les voyous de New York, il pouvait se balancer entre les gratte-ciel de Manhattan et il pouvait planer au-dessus de la Statue de la Liberté, entre autres choses.

Marvel’s Spider-Man 2 est sorti le 20 octobre dernier et il est acclamé tant par la critique que par les joueurs. Malgré ces erreurs et bugs présents dans le jeu, ce titre se profil comme un solide prétendant pour l’un des meilleurs jeux de cette année 2023, qui était déjà pleine de jeux exceptionnels.

Nous devrons maintenant attendre le contenu potentiel qui arrivera au cours des prochains mois dans le jeu, car de nombreux joueurs souhaitent que la fonctionnalité « Nouvelle partie + » soit ajoutée, et de nombreux autres fans spéculent déjà sur le contenu potentiel des DLC (pas encore annoncés) de Marvel’s Spider-Man 2.