Samsung détruit le prix d’un des meilleurs Galaxy pas cher : il est à vous pour seulement 130 euros

Un des meilleurs Samsung Galaxy pas cher atteint l’un de ses prix les plus bas sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée.

L’écran du Samsung Galaxy M13.

Si vous recherchez un smartphone très pas cher d’un fabricant traditionnel, vous êtes au bon endroit. Le Samsung Galaxy M13 est en promotion sur Amazon, il est à vous pour seulement 130 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime vous le recevrez chez vous sans attente ni frais de livraison.

La fiche technique de ce Samsung a exactement ce dont vous avez besoin au quotidien. Si vous recherchez un téléphone simple sur lequel vous n’aurez pas à vous compliquer la vie, c’est un bon achat. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le smartphone coréen.

Samsung Galaxy M13

Voici ce que vous obtenez avec le mobile Samsung

Nous avons affaire à un téléphone simple mais beau, avec un design aux bords arrondis qui conviendra parfaitement à votre main. À l’avant, il dispose d’un bon écran IPS, atteignant 6,6 pouces et offrant une très bonne qualité grâce à sa résolution Full HD+. Ne vous laissez pas tromper par son prix abordable, c’est un écran de qualité.

Exynos 850

Écran 6,6″ IPS Full HD+

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide 25W

Prise jack pour les écouteurs, NFC, 5G

À l’intérieur se trouve l’un des processeurs développés par Samsung lui-même, l’Exynos 850. Vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit, il fait un bon travail et veille à ce que tout fonctionne comme il se doit. Vous profiterez d’une performance agréable pendant longtemps.

Ne vous laissez pas tromper par son prix, vous pourrez prendre des photos plus que correctes avec les 4 caméras arrière de ce Galaxy. Profitez au maximum de son appareil photo principal de 50 mégapixels et des autres capteurs qui l’accompagnent. Vous obtiendrez de bons résultats très acceptables pratiquement dans n’importe quel environnement. Que pouvez-vous demander de plus à ce prix ?

Samsung Galaxy M13

Vous n’avez pas à payer cher pour obtenir un smartphone beau et répondant à toutes les bases. Ce Samsung Galaxy M13 est plus que suffisant pour les tâches quotidiennes, vous pourrez en profiter sans soucis. Nous ne savons pas pendant combien de temps il sera disponible pour 130 euros, mais ce sera peu de temps, ne le perdez pas de vue.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour profiter des meilleures offres avant tout le monde.