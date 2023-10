Google avertit que l’IA pourrait être un danger existentiel plus grave encore que le changement climatique

Les inquiétudes concernant l’IA ne cessent de croître.

Les hauts dirigeants de Google seraient préoccupés par les dangers de l’IA

L’IA est en hausse depuis près d’un an et il est vrai que cela a entraîné de nombreuses préoccupations à ce sujet. La plus importante de toutes concerne les emplois qui vont disparaître, mais en regardant vers l’avenir, il y en a aussi d’autres qui suscitent des inquiétudes, notamment ceux liés à la possibilité qu’une IA consciente d’elle-même puisse constituer un grand danger pour l’humanité tout entière. Maintenant, le chef de Google au Royaume-Unis a fait des déclarations pour le moins préoccupantes.

L’IA, un risque pour l’humanité selon Google

Lors d’une interview accordée à The Guardian, le chef de Google au Royaume-Unis, Demis Hassabis, pense que l’IA peut représenter un danger pour l’humanité. Il croit qu’une superintelligence peut être très dangereuse à bien des égards, notamment la possibilité de s’opposer à l’humanité, mais il y a d’autres questions qui suscitent également de vives inquiétudes.

Voici comment Hassabis l’a expliqué dans l’interview :

« Nous devons prendre les risques de l’intelligence artificielle aussi sérieusement que d’autres défis mondiaux tels que le changement climatique. Il a fallu beaucoup trop de temps à la communauté internationale pour apporter une réponse efficace à cette question et nous en subissons maintenant les conséquences. Nous ne pouvons pas nous permettre le même retard avec l’intelligence artificielle ».

Il est vrai que l’IA nous apporte de grandes avancées dans de nombreux domaines, nous n’avons pas seulement un assistant personnel ou un générateur d’images IA comme MidJourney, mais elle crée également des robots intelligents comme Ameca ou apporte de grandes avancées en médecine.

Les risques futurs de l’IA sont remarquables. Tout d’abord, elle a un impact énorme sur l’environnement car elle consomme énormément d’électricité. Actuellement, cela représente un faible pourcentage, mais si cela continue de croître, cela réduira considérablement l’approvisionnement électrique. Cependant, ce n’est pas tout, l’IA présente des biais notables et peut tromper les personnes sans aucun problème. Cela suscite une grande controverse et fait que de nombreuses personnes s’opposent totalement à l’intelligence artificielle.

Ainsi, il est possible qu’une superintelligence puisse être véritablement préoccupante, mais la question ne s’arrête pas là. Nous constatons qu’il existe déjà des problèmes que les entreprises technologiques devraient résoudre avant de se tourner vers un avenir qui est encore assez incertain.

En résumé :