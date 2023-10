Mon grand recommandé : je l’ai et je le trouve être le meilleur Kindle pour lire, étudier et travailler

Je vais vous expliquer pourquoi ce Kindle, celui que j’utilise au quotidien, me semble un achat parfait même s’il peut sembler très cher au premier abord.

Ce Kindle est livré avec un stylet qui vous permet d’écrire, de dessiner et de prendre des notes confortablement.

Depuis quelques mois, le Kindle Scribe est le lecteur d’e-books que j’utilise quotidiennement. C’est pourquoi, parce que je le connais très bien, je tiens à vous le recommander comme le meilleur Kindle que vous pouvez acheter pour lire, mais aussi pour étudier et travailler. En réalité, le Kindle Scribe est un appareil qui peut être utile pour tous les membres de la famille. Pendant que vous pouvez l’utiliser pour lire, votre enfant peut l’utiliser pour prendre des notes en classe ou analyser un texte.

Comme nous vous l’avons déjà dit dans l’analyse du Kindle Scribe, ce lecteur se distingue par 3 détails importants. Le premier d’entre eux est qu’il possède un écran énorme, beaucoup plus confortable pour lire et écrire. Oui, vous pouvez utiliser le Scribe pour écrire et dessiner, car il est accompagné d’un stylet très pratique. Enfin, il a une autonomie qui peut durer des semaines et des semaines, vous pourrez donc l’emporter en voyage, en classe ou au travail sans vous soucier de la batterie.

Le Kindle Scribe est un appareil qui peut vous sembler cher au premier abord, car il commence à 369 euros. Cependant, après l’avoir utilisé pendant tout ce temps, je peux vous assurer que cela vaut chaque euro dépensé. Je ne vous dis pas cela seulement pour sa qualité, mais aussi pour les excellentes fonctionnalités qu’il met à votre disposition. Avant de vous dire lesquelles, permettez-moi de vous dire que vous pouvez acheter ce Kindle Scribe sur Amazon et chez MediaMarkt, où il est souvent proposé avec de grandes réductions allant jusqu’à 60-70 euros.

Kindle Scribe

Pourquoi le Kindle Scribe est le meilleur achat

La première raison pour laquelle vous ferez le bon choix en achetant le Kindle Scribe est qu’il est équipé d’un immense écran de 10,2 pouces avec une netteté de 300 pixels par pouce. C’est la théorie, mais en pratique, il s’agit d’un écran spectaculaire par sa taille et sa qualité. Vous pourrez parfaitement lire n’importe quel texte, ainsi qu’écrire confortablement vos notes.

Un autre aspect positif de l’écran est qu’il a un éclairage intégré et une technologie antireflet. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous pourrez l’utiliser pour lire et écrire aussi bien de jour que de nuit. En extérieur avec beaucoup de lumière, l’écran ne reflète rien. En intérieur avec peu de lumière, comme votre chambre dans le noir, l’écran s’allume pour que vous puissiez lire sans fatiguer vos yeux. En bref, le Kindle Scribe s’adapte pour que vous puissiez toujours l’utiliser.

Le Kindle Scribe est accompagné d’un accessoire qui le distingue de tous les autres Kindle. Il s’agit du stylet, que vous pouvez acheter en version basique ou premium (avec une gomme en haut). Avec ce stylet, vous pouvez prendre des notes dans des cahiers, dessiner, faire vos schémas ou ajouter des notes au document texte que vous êtes en train d’analyser. Une fois que vous avez fini de l’utiliser, vous pouvez le fixer au lecteur à l’aide de la zone magnétique sur le côté.

Vous pouvez utiliser à la fois votre doigt et le stylet pour utiliser les fonctionnalités intéressantes du Kindle pendant que vous lisez. Par exemple, vous pouvez souligner vos lignes préférées, utiliser le traducteur intégré ou rechercher la signification d’un terme que vous ne connaissez pas. Ces deux derniers outils me semblent particulièrement utiles, car ils vous permettent de résoudre le doute depuis l’appareil lui-même et de continuer la lecture.

Kindle Scribe

Le Kindle Scribe me semble également un excellent achat en raison de son autonomie extrêmement longue. Vous pouvez l’emporter en classe pour prendre des notes, au travail pour lire des documents texte ou en voyage pour continuer votre livre sans vous soucier du chargeur. En effet, le lecteur promet des semaines et des semaines de batterie, ce que je peux confirmer après ces mois d’utilisation.

En résumé, le Kindle Scribe me semble un appareil très utile pour la maison, où vous pourrez tous en profiter d’une manière ou d’une autre. Son prix de départ est de 369 euros, mais il peut augmenter si vous choisissez d’autres configurations de mémoire ou le stylet premium. Il est en vente sur Amazon et chez MediaMarkt, où vous le trouverez généralement moins cher grâce aux réductions. Vous aurez sans aucun doute l’un des meilleurs lecteurs d’e-books du marché.

