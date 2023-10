Avec cette nouvelle fonctionnalité, vos AirPods Pro ajusteront automatiquement le volume

Le volume personnalisé des AirPods Pro 2 ajuste automatiquement le volume en fonction du son ambiant.

Les AirPods Pro 2 disposent d’une fonctionnalité appelée « volume personnalisé »

Grâce à iOS 17, les AirPods Pro de deuxième génération ont gagné de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que le volume personnalisé, qui permet aux écouteurs sans fil d’Apple d’ajuster automatiquement le volume en fonction des sons qui vous entourent. Une fonction qui protège l’ouïe de l’utilisateur en maintenant le volume bas, tout en bloquant les sons ambiants pour pouvoir apprécier la musique.

Le volume personnalisé des AirPods Pro de deuxième génération va encore plus loin car il s’adapte non seulement au son ambiant pour régler le volume optimal des AirPods Pro, mais il le fait également selon vos préférences car il apprendra de vos habitudes d’écoute au fil du temps. En résumé, cette fonction est adaptative et personnalisée.

Et ceci n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités disponibles sur les AirPods Pro de deuxième génération avec iOS 17. Il y a également l’audio adaptatif, qui est un mélange de suppression du bruit avec le mode transparence, ou bien la détection de conversations, qui est capable d’arrêter la musique si elle détecte que vous êtes en train de parler à quelqu’un. Cela étant dit, voyons comment activer le volume personnalisé.

Comment activer le volume personnalisé des AirPods Pro

Cette fonctionnalité s’améliorera avec le temps car elle aura besoin d’apprendre de vos habitudes. En tenant compte de cela, voici les étapes à suivre pour pouvoir activer ou désactiver le volume personnalisé:

Ouvrez le boîtier des AirPods. Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Appuyez sur AirPods Pro en haut. Activez le volume personnalisé.

Et voilà, c’est fait. Vous pouvez tester son fonctionnement immédiatement. Commencez à jouer ce que vous voulez, comme de la musique sur Apple Music, et passez d’un environnement calme à un environnement plus bruyant, ou vice versa. Sans aucun doute, une excellente fonctionnalité qui nous permet d’utiliser tout le potentiel des AirPods sans nuire à notre audition.

Il est possible que si vous avez l’habitude d’un volume plus élevé, vous trouviez un peu gênant lorsque la musique baisse soudainement, mais vous pouvez toujours désactiver la fonction en suivant la méthode précédente.