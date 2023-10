Ceci est le SSD le plus vendu et je vous le recommande fortement pour de nombreuses raisons

Avoir un SSD dans votre vie quotidienne est quelque chose de super nécessaire, que ce soit en tant que disque interne ou externe.

Ce SSD de Samsung est un achat très recommandé pour sa durabilité, sa vitesse et son utilité.

Dans l’ère numérique actuelle, le stockage des données est une partie essentielle de nos vies. Que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou même des appareils externes, le choix du bon périphérique de stockage est crucial. Ici, je tiens à mettre en avant le SSD Samsung 870 de 1 To et ses nombreuses qualités qui en font un investissement intelligent dans votre expérience informatique.

Samsung est depuis de nombreuses années spécialisé dans le stockage interne et externe des données. Il propose de nombreux modèles de SSD de type M.2 et de 2,5 pouces ainsi que des cartes microSD de très haute qualité. Ce modèle 870 est un excellent achat pour le prix auquel nous pouvons obtenir le modèle de 1 To, voire celui de 2 To. Mais ce modèle de 1 To est le SSD le plus vendu sur Amazon et nous aimerions parler de ses avantages.

SSD Samsung 870 (1 To)

Quels sont les avantages de l’achat de ce SSD

Le Samsung 870 est le successeur de l’impressionnant 860, et il propose une capacité d’écriture étendue. Cela se traduit par un impressionnant taux de résistance de 2880 To écrits (TBW), soit le double de ce que proposait son prédécesseur. Ce chiffre montre que le 870 est un choix parfait pour ceux qui recherchent durabilité et fiabilité à long terme.

Ce niveau impressionnant de résistance est rendu possible grâce à un algorithme ECC (Correction d’Erreurs) précis qui permet une performance beaucoup plus stable. Avec le 870, vous pouvez être sûr que vos données seront en sécurité et que votre SSD fonctionnera de manière optimale même dans les conditions les plus difficiles.

Le Samsung 870 offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 560 et 500 Mbps respectivement. Ces chiffres sont plus que suffisants pour accélérer considérablement les tâches quotidiennes. Du démarrage du système d’exploitation à la copie de fichiers et à l’exécution d’applications lourdes, vous constaterez une amélioration significative des performances.

Il peut être utilisé comme un SSD interne dans votre PC ou ordinateur portable pour accélérer considérablement les performances de votre système, ou même comme un disque dur externe pour stocker et transporter des données en toute sécurité. Cela en réalité un choix parfait pour ceux qui ont besoin à la fois d’une amélioration des performances de leur système principal et d’une unité de stockage portable à grande capacité et vitesse.

Un avantage supplémentaire du choix d’un SSD comme le Samsung 870 est sa durée de vie prolongée. Contrairement aux disques durs traditionnels, les SSD ne contiennent pas de pièces mécaniques qui peuvent s’user avec le temps, ce qui signifie qu’ils sont plus durables et moins susceptibles de tomber en panne. De plus, ils ne font pas de bruit, ce qui crée un environnement de travail plus silencieux.

Si vous avez besoin de renouveler la mémoire de votre PC ou si vous avez besoin d’un périphérique de stockage, procurez-vous ce modèle et un boîtier pour le rendre externe. Vous ne serez pas déçu, il a déjà près de 30 000 avis sur Amazon avec une moyenne de 4,8 sur 5.

