Cette application gratuite vous dit quel est le meilleur moment pour aller aux toilettes lorsque vous êtes au cinéma

En plus de vous indiquer le meilleur moment pour aller aux toilettes pendant un film, RunPee vous fait un bref résumé de ce que vous avez manqué.

Grâce à l’application RunPee, vous pouvez aller aux toilettes au milieu d’un film sans manquer rien d’important

La Google Play Store propose une grande variété d’applications gratuites de tous types, ce qui fait que en plus des applications les plus courantes telles que les gestionnaires de courrier électronique, les lecteurs audio et vidéo ou les lecteurs de codes QR, nous pouvons également trouver d’autres applications plus curieuses et originales, comme l’application dont nous allons parler aujourd’hui.

Il est sûr qu’à plus d’une occasion, vous étiez au cinéma et que vous aviez envie d’aller aux toilettes, mais vous ne l’avez pas fait de peur de manquer quelque chose d’important, eh bien c’est fini grâce à RunPee, une application gratuite pour Android qui vous dit quand est le meilleur moment pour aller aux toilettes en regardant un film.

Grâce à RunPee, vous pouvez aller aux toilettes sans craindre de manquer une scène importante du film

RunPee est une application gratuite pour Android créée par le développeur Dan Gardner qui vous indique quand est le meilleur moment pour aller aux toilettes pendant un film, mais comment fonctionne cette application curieuse ?.

Eh bien, son fonctionnement est vraiment simple, car cette application dispose d’une liste des films actuellement en salle et lorsque vous sélectionnez le film que vous regardez, RunPee vous montre deux ou trois avertissements appelés « Peetime » qui vous indiquent quel est le moment idéal pour aller aux toilettes. De plus, cette application dispose d’une minuterie avec un compte à rebours qui vous indique combien de temps il reste jusqu’au prochain « Peetime » et aussi jusqu’à la fin du film.

Mais ce n’est pas tout, car si vous décidez de suivre les conseils de RunPee et d’aller aux toilettes pendant l’un des « Peetime » qu’il vous montre, lorsque vous revenez des toilettes, cette application vous montrera un bref résumé de ce qui s’est passé dans le film pendant que vous étiez absent de la salle de cinéma.

RunPee est une application totalement gratuite avec des annonces et des achats in-app allant de 0,29 euros à 49,99 euros et si vous voulez l’essayer, vous pouvez la télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | RunPee