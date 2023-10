Combien TikTok paie par visionnement

Je vais vous dire combien TikTok paie par vue et ce qu’est le Fonds des Créateurs de la plateforme. De plus, je vais vous montrer d’autres façons de monétiser votre contenu.

Il y a plusieurs façons de gagner de l’argent avec TikTok. Dans ce guide, je vais vous expliquer certains détails importants si vous souhaitez monétiser le contenu que vous publiez sur ce réseau social. Entre autres choses, je vais vous expliquer combien TikTok paie par vue et quels sont les critères à remplir pour commencer à gagner de l’argent avec vos publications.

Voici ce que TikTok paie par vue

Il est important de savoir que tout le système de paiement proposé par l’entreprise fonctionne grâce au Fonds des Créateurs de TikTok. Ce programme n’est pas basé sur le partage des revenus publicitaires, mais sur le paiement direct pour la création de contenu et sa pertinence sur la plateforme.

Il est important de souligner que le Fonds des Créateurs n’est pas la seule façon de rentabiliser le contenu que vous publiez sur TikTok. J’en parlerai plus en détail un peu plus tard. Pour le moment, sachez que nous ne connaissons pas exactement le montant que la plateforme paie actuellement pour chaque vue.

En d’autres termes : il n’existe pas de tableau de tarification officiel. C’est pourquoi nous devons nous fier à ce que des sources fiables déclarent à ce sujet. La plupart indiquent que TikTok paie entre 2 et 4 centimes pour chaque 1000 vues. C’est un chiffre qui peut sembler faible, mais il faut rappeler la capacité de la plateforme à rendre le contenu viral et à générer des millions de vues sur une seule vidéo.

Les critères du Fonds des Créateurs

Tout le monde ne peut pas accéder au Fonds des Créateurs de TikTok. Selon les informations fournies par l’entreprise sur sa page de support, voici les critères à remplir :

Vivre aux États-Unis, au Royaume-Unis, en France, en Allemagne, en France ou en Italie.

Avoir plus de 18 ans.

Avoir au moins 10 000 abonnés.

Avoir au moins 100 000 vues de vidéos au cours des 30 derniers jours.

Respecter les conditions d’utilisation du service en publiant un contenu autorisé.

Comment est calculé le paiement pour chaque 1000 vues sur TikTok

Le calcul du paiement pour chaque 1000 vues sur TikTok correspond à une procédure variable qui prend en compte différents facteurs. Comme je l’ai déjà mentionné, il est important de comprendre que le Fonds des Créateurs n’est pas un programme de subventions ni de revenus publicitaires statiques. Au contraire, il est basé sur une série de facteurs qui varient en fonction de la performance du créateur.

L’un des principaux facteurs qui influent sur le paiement est le nombre de vues qu’une vidéo obtient. Cependant, ce n’est pas la seule métrique pertinente. L’authenticité des vues, le niveau d’interaction du public avec le contenu et le respect des Normes de la Communauté et des Conditions de Service de TikTok sont également pris en compte. Cela signifie que les créateurs sont récompensés non seulement en fonction du nombre de vues, mais aussi de la qualité et de l’engagement de leur contenu.

Vous devez également savoir qu’il n’y a pas de limite quant à la diversité des types de vidéos qui peuvent recevoir un support par le biais du Fonds des Créateurs. Il n’y a pas non plus de nombre maximum de créateurs pouvant accéder au programme. Tous ceux qui remplissent les critères peuvent s’inscrire.

Comment rejoindre le Fonds des Créateurs

Si vous remplissez les critères, suivez ces étapes pour vous inscrire au Fonds des Créateurs et commencer à recevoir des revenus pour les vues que vos vidéos reçoivent :

Accédez à votre profil. Ouvrez les paramètres de l’application. Vérifiez que votre compte est configuré en tant que compte professionnel. Accédez à la section Auteur. Cliquez sur le Fonds des créateurs. Suivez les étapes pour finaliser votre inscription.

Autres façons de gagner de l’argent sur TikTok

Bien que le Fonds des Créateurs soit une aide importante pour ceux qui consacrent du temps et de l’énergie à créer un contenu de qualité, ce n’est pas la seule façon de tirer profit de votre compte TikTok.

Voici quelques idées pour gagner de l’argent sur TikTok sans avoir à remplir les critères mentionnés précédemment :

Voici une liste de façons de gagner de l'argent avec TikTok en dehors du Fonds des Créateurs :

Parrainages . Vous pouvez obtenir des revenus supplémentaires en promouvant des produits ou des services de stores physiques dans vos vidéos. Les marques populaires peuvent venir vers vous ou vous pouvez les contacter pour évaluer la possibilité d’une collaboration en fonction de votre contenu et de votre interaction quotidienne.

. Vous pouvez obtenir des revenus supplémentaires en promouvant des produits ou des services de stores physiques dans vos vidéos. Les marques populaires peuvent venir vers vous ou vous pouvez les contacter pour évaluer la possibilité d’une collaboration en fonction de votre contenu et de votre interaction quotidienne. Consultation TikTok . Si vous êtes un influenceur expérimenté, vous pouvez proposer des services de consultation pour enseigner aux autres comment augmenter leurs vues, leurs abonnés et leurs likes sur TikTok. Les personnes intéressées à améliorer leur présence sur la plateforme peuvent être prêtes à payer pour vos connaissances.

. Si vous êtes un influenceur expérimenté, vous pouvez proposer des services de consultation pour enseigner aux autres comment augmenter leurs vues, leurs abonnés et leurs likes sur TikTok. Les personnes intéressées à améliorer leur présence sur la plateforme peuvent être prêtes à payer pour vos connaissances. Vente de produits et de services . Utilisez votre audience sur TikTok pour la rediriger vers d’autres canaux où vous pouvez les monétiser de différentes manières. Par exemple, vous pouvez vendre des produits liés à votre contenu ou promouvoir vos services auprès de votre audience.

. Utilisez votre audience sur TikTok pour la rediriger vers d’autres canaux où vous pouvez les monétiser de différentes manières. Par exemple, vous pouvez vendre des produits liés à votre contenu ou promouvoir vos services auprès de votre audience. Tutoriels et démonstrations . Si vous avez des compétences spécifiques, comme le maquillage, la cuisine, l’art, etc., vous pouvez créer des vidéos tutoriels ou des démonstrations courtes sur TikTok. Cela peut attirer l’attention d’un public intéressé par l’apprentissage et attirer des clients pour vos produits ou services.

. Si vous avez des compétences spécifiques, comme le maquillage, la cuisine, l’art, etc., vous pouvez créer des vidéos tutoriels ou des démonstrations courtes sur TikTok. Cela peut attirer l’attention d’un public intéressé par l’apprentissage et attirer des clients pour vos produits ou services. Bonus TikTok . Il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet de gagner de l’argent grâce à un système de références. Invitez vos amis et votre famille à rejoindre TikTok en utilisant votre code de référence et accumulez des points pour chaque utilisateur qui s’inscrit via votre lien. Ces points peuvent être échangés contre de l’argent via PayPal ou transférés sur votre compte bancaire.

. Il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet de gagner de l’argent grâce à un système de références. Invitez vos amis et votre famille à rejoindre TikTok en utilisant votre code de référence et accumulez des points pour chaque utilisateur qui s’inscrit via votre lien. Ces points peuvent être échangés contre de l’argent via PayPal ou transférés sur votre compte bancaire. Développement d’entreprise. TikTok peut également être un outil pour développer votre entreprise existante. Si vous vendez des produits ou des services, vous pouvez utiliser la plateforme pour les promouvoir et attirer de nouveaux clients. Par exemple, vous pouvez créer du contenu pertinent lié à votre entreprise et profiter de l’intérêt ainsi suscité.

Ce ne sont là que quelques idées pour exploiter le potentiel de TikTok en termes de génération de revenus, en dehors des fonds fournis par la plateforme.